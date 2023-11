Tempo 30 sorgt in Bidingen für Diskussionen

Die Verkehrsberuhigung an der Geblatsrieder Straße nimmt im Bidinger Gemeinderat breiten Raum ein. Am Ende gibt es einen knappen Entschluss.

02.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Meinungen gehen oft sehr weit auseinander. So ist es im privaten Bereich und auch auf politischer oder kommunaler Ebene. Die verschiedenen Meinungen gab es auch im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung in Bidingen, als es um das Thema „Tempo 30“ an der Geblatsrieder Straße ging.

