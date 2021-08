Tennisspielerinnen aus Marktoberdorf sind erneut Bayerns Beste

Damen 40 des TSV Marktoberdorf holen zum vierten Mal in Folge den Titel in der Regionalliga. Nun geht's zur „Deutschen“. Wie die Frauen die Chancen einschätzen.

07.08.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Mit einer makellosen Bilanz von 14:0 Punkten hat die Mannschaft der Damen 40 des TSV Marktoberdorf die Saison in der Tennis-Regionalliga Süd-Ost beendet. Damit hat sie zum vierten Mal in Folge den Meistertitel geholt und wurde erneut Bayerns bestes Team in dieser Altersklasse. Auch im letzten Spiel gegen die TeG Kirchheim ließen die Spielerinnen um Mannschaftsführerin Susanne Rieß den Gegnerinnen keine Chance und siegten klar mit 8:1. Damit kämpfen die Marktoberdorferinnen nun Ende August in Stuttgart erneut um den deutschen Meistertitel.

Marktoberdorferinnen selbst überrascht

„Wir hatten mit Blick auf die namentlichen Mannschaftsmeldungen das Thema Titelverteidigung eigentlich schon vor Saisonbeginn ad acta gelegt“, berichtet Susanne Rieß. Zu übermächtig schien das Team vom Grün-Weiß Luitpoldpark aus München auf dem Papier. Es war klarer Favorit auf den Titel.

Als dann bereits am zweiten Spieltag die Münchnerinnen auf der Anlage am Mühlsteig zu Gast waren, zeigte sich, dass eine geschlossene Mannschaftsleitung und das Momentum eines Spieltages eine Saison ganz anders aussehen lassen können. „Wir waren in Bestbesetzung, bei den Münchnerinnen hat die absolute Top-Spielerin gefehlt. Wir haben alle unsere Top-Leistung abrufen können und bei den Münchnerinnen lief es an diesem Tag weniger gut. Am Ende haben wir unerwartet klar gewonnen und ab diesem Zeitpunkt lief die Saison dann nahezu wie von selbst“, berichtet Susanne Rieß freudestrahlend.

Deutschen Titel nach Marktoberdorf holen

Nun bietet sich erneut die Chance, den deutschen Meistertitel ins Allgäu zu holen. Nach zwei dritten Plätzen und einer Vizemeisterschaft soll es endlich klappen. Gegen wen die Damen 40 des TSV im Ausscheidungsturnier am 28. und 29. August in Stuttgart spielen werden, steht noch nicht fest. Da die Spielzeit in der Regionalliga Nord coronabedingt komplett abgesagt wurde und der aktuelle Meister der Regionalliga West und zweifache deutsche Meister, Bredeney Essen, wohl auf einen Start verzichten wird, stehen mit dem TC Doggenburg Stuttgart und dem TSV Marktoberdorf aktuell nur zwei der geplanten vier Teilnehmer fest. „Der Deutsche Tennisbund hat bis Ende kommender Woche eine Entscheidung avisiert“, sagt Rieß.

Sollten keine Nachrücker benannt werden und es zu einem einzigen Endspiel gegen Stuttgart kommen, liegt ein kleiner psychologischer Vorteil bei den Marktoberdorferinnen: Sie haben die bislang letzte Partie im Jahre 2017 bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf mit 6:3 gewonnen.

Vieles spricht für Spielerinnen aus Marktoberdorf

„Die Chancen auf den Titel in diesem Jahr stehen ganz gut“, äußert sich Rieß optimistisch. „Aber wir müssen alle gesund bleiben, und im Tennis entscheidet eben oft die Tagesform. Und auch das Momentum.“ In diesem Jahr könnten all diese Faktoren für die Marktoberdorferinnen sprechen.