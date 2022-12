Termin für Gaudiwurm 2023 in Marktoberdorf steht fest: Jetzt anmelden

Der Gaudiwurm in Marktoberdorf findet 2023 wieder statt. Es gibt noch weitere Termine, die Oberdorfer Fasnachfans nicht verpassen dürfen.

11.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Da hat sich einiges angestaut in den vergangenen beiden Jahren. Die Oberdorfer Fasnacht musste coronabedingt ausfallen, der Gaudiwurm konnte auch nicht stattfinden. Umso mehr freuen sich die Organisatoren, dass es 2023 weitergeht. Die Anmeldungen für den Gaudiwurm am 19. Februar laufen bereits. Wer an einem der größten Faschingsumzüge in Schwaben teilnehmen möchte, kann sich dazu auch online unter www.oberdorfer-fasnacht.de anmelden.

Oberdorfer Fasnachtsabende finden auch wieder im Modeon statt

Neben dem Gaudiwurm gibt es noch weitere Termine, die sich die Fasnachtsfans im Kalender vormerken können: Die Oberdorfer Fasnachtsabende finden vom 13. bis 18. Februar, jeweils um 20 Uhr im Modeon statt. Karten gibt es ab 28. Januar. Der Gaudiwurm startet am 19. Februar um 13.30 Uhr am Rathaus. Der große Kinderball ist am Faschingsdienstag, 21. Februar, 14 bis 18 Uhr im Modeon.

