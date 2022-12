Teuer und zeitintensiv: Als im 20. Jahrhundert die Obergünzburger Kirche renoviert wurde

1929 und 1959 feierte Obergünzburg an Weihnachten besondere Christmetten. Ein halbes Jahrhundert investierte die Bevölkerung in die Renovierung ihrer Kirche.

15.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Vor einhundert Jahren, im Jahr 1922, begannen die bis dato umfangreichsten Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an der 1480 geweihten Pfarrkirche St. Martin in Obergünzburg. Parallel zur Errichtung des Erweiterungsbaus um acht Meter gegen Westen, der im Jahre 1923 begann, erfolgte in den Jahren von 1925 bis 1929 die Innen-Restaurierung des Gotteshauses – Teil um Teil. Gerade diese verlangte der Pfarrgemeinde und der Bevölkerung seinerzeit für ihre Kirche nahezu enorme Opferbereitschaft ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.