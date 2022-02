Mann zückt Messer und schlägt Polizisten

Bei einem Streit in Thalhofen zückt ein betrunkener Aggressor ein Messer. Als die Polizei ihn aus dem Laden führen will, verletzt er einen Beamten.

Ein Betrunkener hat am Mittwochnachmittag in Thalhofen einen Polizisten verletzt. Der 52-Jährige geriet vor einer Bäckerei in Thalhofen mit einem 31-jährigen Autofahrer in einen Streit, weshalb bereits eine Polizeistreife verständigt wurde.

Wie die Polizei berichtet, zückte der 52-Jährige während des Streits ein Messer und fuchtelte damit herum. Da der stark alkoholisierte Mann nicht beruhigt werden konnte, wollten ihn die hinzugerufenen Beamten aus der Bäckerei führen.

Betrunkener schlägt Polizisten in Thalhofen: Beamter für mehrere Tage dienstunfähig

Dabei wehrte sich der Aggressor allerdings und schlug einem der Polizisten mit der Faust gegen den Kopf. Dieser erlitt daraufhin mehrere Schürfwunden am Hals und am Kopf, eine leichte Gehirnerschütterung und einen leichten Riss am Ohr.

Der 52-Jährige konnte unter dem Einsatz von Pfefferspray gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn werden nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung eingeleitet.

