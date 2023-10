Wie der FC Thalhofen seinen nächsten Sieg landen will

Die Fußballer von Florian Niemeyer sind in Ottobeuren zu Gast. Eigentlich ist alles klar. Warum der FC Thalhofen trotzdem vorsichtig ist.

Auf den TSV Ottobeuren treffen die Fußballer des FC Thalhofen am Sonntag, 8. Oktober. Die Tabelle der Bezirksliga spricht für die Thalhofener. Die sehen das genauso und wollen den nächsten Sieg einfahren. Anpfiff ist in Ottobeuren um 15 Uhr.

Die Heimelf trennte sich vergangene Woche mit einem 2:2-Unentschieden gegen den TSV Babenhausen und steht in der Tabelle auf Rang 13 mit elf Punkten aus den ersten elf Spielen. Dem gegenüber steht der FC Thalhofen, der nach der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen Aystetten dann am vorigen Samstag wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat und überzeugend mit 3:0 den FC Wiggensbach bezwang. In der Tabelle steht die Mannschaft vom Mühlsteig weiterhin auf Rang zwei mit 22 Zählern und einem Punkt Rückstand auf Aystetten.

So haben Thalhofen und Ottobeuren bisher gegeneinander gespielt

Gegen den TSV Ottobeuren waren die Partien in der Vergangenheit stets sehr knapp. In insgesamt fünf Aufeinandertreffen entschied jede Mannschaft jeweils zwei Spiele für sich und einmal trennte sich die Kontrahenten mit einem Unentschieden. Damit will sich die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer am Sonntag nicht zufriedengeben: „Wir sind gut drauf. Die Trainingsqualität ist sehr gut und wir wollen diese Stimmung mitnehmen, um in einen Lauf kommen“, sagt Spielmacher Nico Beutel. Auch Niemeyer hält die aktuelle Phase für entscheidend. Bedeutet: Der FC Thalhofen muss kontinuierlich Siege einfahren, wenn er um die Tabellenspitze kämpfen will. Ebenso sind sich alle einig, dass es schwer wird, Punkte gegen den FC Thalhofen zu holen, wenn die Elf die eigene Leistung auf den Platz bringt, zu der sie in der Lage ist.

Personell stehen neben den langzeitverletzten Robin Thiel und Patrick Reichhart, Mathias Vetter und Fabian Hartmann nicht zur Verfügung.

So wollen sie spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Nico Beutel, Janik Suske, Robin Volland, Luca Csauth.

