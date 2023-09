Ein Urgestein der Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau geht in den Ruhestand

Die Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau verabschiedet ihre langjährige Mitarbeiterin Thea Barnsteiner. Diese war sogar schon Bürgermeisterin.

07.09.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Bei einer kleinen Feier hat die Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau vor Kurzem ihre langjährige Mitarbeiterin und ehemalige Bürgermeisterin der Gemeinde Görisried, Thea Barnsteiner, in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

30 Jahre Karriere: Vom Einwohnermeldeamt zur Bürgermeisterin in Görisried

In seinem Rückblick auf ihre 30-jährige Betriebszugehörigkeit betonte der Vorsitzende der VG Unterthingau, Bernhard Dolp, wie wichtig die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter für einen Betrieb sei. Dolp erwähnte, dass sich die Vita von Thea Barnsteiner wie der amerikanische Traum „vom Tellerwäscher zum Millionär“ liest. Bei ihr könnte man sagen, vom „Einwohnermeldeamt zur Bürgermeisterin“.

Ihr Berufsweg bei der Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau begann im Juli 1980. Zunächst war sie federführend an der Einführung der EDV beteiligt. Nach einer kurzen Auszeit 1991 in den USA war sie im Vorzimmer der Gemeindekanzlei Görisried tätig. In dieser Zeit habe sie sich ein umfangreiches Fachwissen und eine hohe Kompetenz angeeignet, betonte Dolp. Dies befähigte sie, als man sie fragte, 2008 das Bürgermeisteramt in Görisried zu übernehmen. Dies hatte sie zwölf Jahre lang inne.

Sie setzte sich besonders für die Weiterentwicklung der Schulen im Ort ein

Dabei waren für sie nicht nur die gemeindlichen Aufgaben wichtig, sondern auch die Organisation der Verwaltungsabläufe und vor allem die Weiterentwicklung der gemeindlichen Schulen. Deshalb führte Barnsteiner von 2013 bis 2020 auch den Schulverband. Dolp erwähnte, dass die Schulen in Unterthingau und Görisried heute so gut dastehen und Vorzeigeschulen genannt werden, sei mitunter ihr Verdienst.

Dies betonten auch der ehemalige Schulleiter Ottmar Hengge und der jetzige Schulleiter Markus Schubert. 2020 sagte Thea Barnsteiner dem Bürgermeisteramt in Görisried ade. Sie ging wieder einen Schritt zurück und war daraufhin als Mitarbeiterin in der Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau tätig.

Für die gute Zusammenarbeit bedankte sich Beate Urban im Namen aller Kolleginnen und Kollegen und wünschte ihr viel Glück. Ein humorvoller Beitrag der Mundartkünstlerin Johanna Hofbauer rundete die Feier in Unterthingau ab.

