Theater Wichtig bringt in Obergünzburg besonderes Theaterstück auf die Bühne

09.04.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Die Volkshochschule Ostallgäu Mitte veranstaltet in Kooperation mit dem „Theater Wichtig“ am Samstag, 22. April, von 15 bis 16 Uhr, das Theaterstück „Die kluge Gretel“ im Hirschsaal in Obergünzburg. Das Stück ist für Familien konzipiert und soll für Themen wie Nachhaltigkeit und Solidarität sensibilisieren.

Theater Wichtig widmet sich besonderen Themen

Das Theater Wichtig (gegründet 2022 von der Schauspielerin Iris Kunz), hat es sich zur Aufgabe gemacht, schon Kindern einen Einstieg in oft komplexe gesellschaftliche Themen zu ermöglichen. „Das kann Theater: Denn das Theater ist eine emotionale Erfahrung, die nachhaltig im Gedächtnis bleibt und so spielerisch zur Bildung beitragen kann“, sagt Kunz. „Bildung für Nachhaltigkeit“ ist auch das Motto des aktuellen Sommersemesters der Volkshochschule Ostallgäu Mitte. „Wir freuen uns, durch die Kooperation mit dem Theater Wichtig eine kreative und kurzweilige Möglichkeit für Familien zu schaffen, sich diesen Themen gemeinsam zu nähern und dabei auch die Generationen wieder miteinander zu verbinden“ sagt vhs Geschäftsführerin Sonja Franke. „Denn Tugenden wie Sparsamkeit, die Bereitschaft zu Teilen und der bewusste Umgang mit Essen und Ressourcen, waren für unsere Eltern und Großeltern in der Regel meist eine notwendige Selbstverständlichkeit, während sich die nachfolgenden Generationen diesen Werten erst wieder annähern müssen.“

Projekt wird vom Landkreis Ostallgäu unterstützt

Den Gedanken generationenübergreifende Bildungsangebote unterstützt auch die Seniorenbeauftragte des Landkreises Irmgard Haberberger. Das Landratsamt Ostallgäu bezuschusst darum die Veranstaltung. So konnte ein kostengünstiger Eintrittspreis kalkuliert werden. Das Theaterstück mit Musik dauert 35 Minuten ohne Pause und ist ab sechs Jahren geeignet. Anschließend gibt es ein Publikumsgespräch zum Thema Nachhaltigkeit. Bei Anmeldung über die Volkshochschule Ostallgäu Mitte ist der Sitzplatz garantiert. Restkarten sind am Tag der Veranstaltung vor Ort erhältlich. Infos und Anmeldung über www.vhs-oal-mitte.de; Info@vhs-oal-mitte.de oder Telefon 0800/ 6645256, www.vhs-oal-mitte.de oder www.theaterwichtig.de