Theaterbühne Ebersbach bringt neues Stück auf die Bühne: "Der bayerische Protectulus"

Die Theaterbühne Ebersbach ist erfolgreich mit ihrem Stück „Der bayerische Protectulus“ gestartet. Die Freude bei den Zuschauern und Ehrenamtlichen ist groß.

02.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Premierenvorführung 2022 der Theaterbühne Ebersbach folgte vor allem dem Motto „Endlich wieder Vorhang auf“. Sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Akteuren und den ehrenamtlichen Helfern war die große Erleichterung zu spüren, die nach drei Jahren Corona-Pause herrschte. Das Stück „Der bayerische Protectulus“ feierte dort Ende Mai Premiere. Die Vorbereitungen gestalteten sich schwierig: Hygienekonzepte, mögliche Spieltermine, Schwierigkeiten beim Besetzen der Rollen und nicht zuletzt die Frage, inwieweit sich ehrenamtliche Helfer wieder aktivieren lassen, stellten den TSV Ebersbach vor Herausforderungen. Doch das Engagement und das Risiko, das der TSV als Hausherr und Dachverein der Theaterabteilung investierte, hat sich gelohnt. Das Konzept ging vom ersten Spieltermin an auf und die Verantwortlichen konnten durchatmen.

Premiere auf der Theaterbühne Ebersbach

„Der bayerische Protectulus“ lautet der Titel des diesjährigen Stückes, das aus der Feder des bekannten Autors Peter Landstorfer stammt. Schon der erste Blick auf die leere Bühne versetzt den Zuschauer einige Jahrzehnte zurück. Mit zwei neuen Akteuren auf der Bühne wagte sich Gaby Epple, die von Marianne Förg bei der Spielleitung unterstützt wird, an die Umsetzung. Claudia Hailer hat bereits Theatererfahrung. In Ebersbach feierte sie aber ihre Premiere als manchmal schrille Magd Sophie, die als einzige zu wissen scheint, was auf dem Hof los ist. Das allererste Mal stand Christian Reindl auf der Bühne – bravourös als Gemeindediener Blasius, bei dem es gern mal etwas gemächlicher zugeht, vor allem dann, wenn der Dienstschluss naht.

Darsteller liefern in Ebersbach eine große Show ab

Die restlichen Darsteller spielten routiniert, ließen aber manchmal neue Facetten aufblitzen. Christian Reitebuch als Viehhändler Greimoser lässt tief blicken, wenn er mit seinen Viehhändler-Methoden alle anderen Beteiligten an der Nase herum führt. Mit Simone Rauch und Reiner Endraß als Finni und Bartl vom Nachbarhof haben sich zwei gesucht und gefunden, wobei bis zuletzt nicht klar wird, wer mehr unter seinem Gegenüber zu leiden hat. Markus Epple als Protectulus mimt den geheimnisvollen Beschützer, der immer dann unverhofft aus dem Nichts auftaucht, wenn er nicht gerade auf einer Engelkonferenz tagt. Dass er sich sein Leben durch fehlendes Timing schwer macht, stellt Markus Epple gekonnt dar. Regina Schropp spielt Vroni, die Bäuerin am Moorhofer-Hof, die es wahrlich nicht leicht hat mit ihrem Gustl und immer wieder mit List und der Unterstützung von Magd und Nachbarin versucht, die Ausschweifungen des Bauern zu regulieren. Hinter Gustl Moorhofer steckt Roland Schindele. Obwohl nur mit guten Absichten ausgestattet, stolpert er regelmäßig über eine Kombination aus großem Durst, Pech im Spiel und Unvermögen in der Liebe. Das bedeutet stets Schwerstarbeit für den geheimnisvollen Protectulus, seinen Beschützer.

Spielleiterin Gaby Epple hat wieder Kreativität bewiesen und die zahlreichen Hürden bei der Inszenierung gemeistert. Bei der Vorstellung griffen alle Zahnräder ineinander, als ob keine Zwangspause gewesen wäre. Alle Helfer bei der Kartenvorbestellung, der Abendkasse, dem Getränke- und Essen-Service, der Ton-, Licht- und Effekte-Technik in der Maske oder im Soufflier-Graben und nicht zuletzt auf dem Regiestuhl lieferten eine routinierte Show.

Weitere Spieltage finden am 3., 4. und 5. Juni in der Mehrzweckhalle in Ebersbach statt. Die Kartenvorbestellung ist möglich am Montag und Donnerstag jeweils ab 16 Uhr unter Telefon 08372/980999. Karten sind zudem an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist um 19 Uhr. Der TSV Ebersbach sorgt mit Bewirtung für das leibliche Wohl.

