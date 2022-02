Theaterschule Mobilé aus Marktoberdorf verschiebt Premiere von neuem Stück

Ursprünglich sollte „Peter Munk – Herz aus Stein“ am Freitag Premiere in Marktoberdorf feiern. Ein neuer Termin steht jedoch bereits fest.

01.02.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Premiere des Theaterstücke „Peter Munk – Herz aus Stein“ im Mobilé Marktoberdorf wird um zwei Wochen verschoben. Dies teilte die Theaterschule am Montag mit. Ursprünglich sollte das Stück am Freitag, 4. Februar, zum ersten Mal auf der Bühne zu sehen sein. Neuer Termin ist am Freitag, 18. Februar. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Mobilé in der Schützenstraße 30 in Marktoberdorf. Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, 20. Februar, um 17 Uhr statt. Das Stück ist für Zuschauer ab 13 Jahren. Aufgrund der 2G-Plus-Regel ist eine Reservierung notwendig. Tickets gibt es unter 08342/40185 oder direkt im Kulturbüro Mobilé.

