Theo Waigel: Wie der Ex-Politiker heute im Allgäu lebt

Theo Waigel und Ehefrau Irene Epple sind die prominentesten Bürger in Seeg im Ostallgäu. Hier hat der Ex-CSU-Chef seine Heimat gefunden. Was er heute macht.

02.02.2021 | Stand: 16:12 Uhr

Er gilt als der Mann mit den markanten Augenbrauen. Als Politiker bestimmte Theo Waigel über Jahrzehnte an vorderster Front das Geschehen in Bayern und Deutschland. Von 1988 bis 1999 war Waigel Vorsitzender der CSU, von 1989 bis 1998 war er im Kabinett von Helmut Kohl Bundesfinanzminister in Bonn und Berlin. Er gilt als einer der "Väter" des Euro: 1995 brachte er im Europäischen Rat die Bezeichnung "Euro" als Namensvorschlag für die europäische Währung ein - weshalb er oft als dessen Namensgeber genannt wird.

Was macht Theo Waigel heute? - Ein Steckbrief

Wie alt ist Theo Waigel ? - Waigel wurde am 22. April 1939 geboren, er ist heute 81 Jahre alt.

? - Waigel wurde am 22. April 1939 geboren, er ist heute 81 Jahre alt. Wo wurde Theo Waigel geboren? - Theodor Waigel wurde in Oberrohr bei Günzburg geboren.

geboren? - wurde in Oberrohr bei geboren. Wo wohnt Theo Waigel ? - Waigel lebt in Seeg im Ostallgäu

? - Waigel lebt in im Wie oft war Theo Waigel verheiratet? - Waigel ist seit 26. November 1994 mit Irene Epple-Waigel verheiratet. Zuvor war er von 1966 bis 1993 mit Karin Waigel verheiratet, die 2018 starb.

verheiratet? - Waigel ist seit 26. November 1994 mit verheiratet. Zuvor war er von 1966 bis 1993 mit verheiratet, die 2018 starb. Wie viele Kinder hat Theo Waigel ? - Waigel hat aus erster Ehe zwei Kinder, aus der Ehe mit Irene Epple ein weiteres.

? - Waigel hat aus erster Ehe zwei Kinder, aus der Ehe mit ein weiteres. Für welchen Fußball-Verein drückt Theo Waigel die Daumen? - Waigel ist seit Kindheit großer Fan des TSV 1860 München.

Bilderstrecke

Die politische Karriere von Ex-Politiker und Wahl-Allgäuer Theo Waigel

1 von 9 Theo Waigel ist der wohl berühmteste Bewohner des Ortes Seeg im Allgäu. Der ehemalige Politiker blickt auf eine lange politische Karriere zurück. Die Bildergalerie zeigt die Stationen von Theo Waigel und wofür er außerdem bekannt ist. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Theo Waigel ist der wohl berühmteste Bewohner des Ortes Seeg im Allgäu. Der ehemalige Politiker blickt auf eine lange politische Karriere zurück. Die Bildergalerie zeigt die Stationen von Theo Waigel und wofür er außerdem bekannt ist. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) 2 von 9 Theo Waigel wird am 22. April 1939 in Oberrohr bei Krumbach geboren. Er ist mittlerweile Ehrenvorsitzender der CSU, verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Karriere beginnt mit dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Würzburg und München von 1959 bis 1963. 1967 promoviert er mit der Arbeit "Die verfassungsgemäßige Ordnung der deutschen, insbesondere der bayerischen Landwirtschaft". Das Foto zeigt Waigel (Mitte) 1988 gemeinsam mit Max Streibl (links) und Helmut Kohl (rechts). Bild: Frank Leonhardt, dpa (Archivbild) Theo Waigel wird am 22. April 1939 in Oberrohr bei Krumbach geboren. Er ist mittlerweile Ehrenvorsitzender der CSU, verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Karriere beginnt mit dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Würzburg und München von 1959 bis 1963. 1967 promoviert er mit der Arbeit "Die verfassungsgemäßige Ordnung der deutschen, insbesondere der bayerischen Landwirtschaft". Das Foto zeigt Waigel (Mitte) 1988 gemeinsam mit Max Streibl (links) und Helmut Kohl (rechts). Bild: Frank Leonhardt, dpa (Archivbild) 3 von 9 1957 tritt Waigel in die Junge Union ein, 1960 in die CSU. Von 1961 bis 1970 ist er Kreisvorsitzender der Jungen Union Krumbach, von 1966 bis 1972 Mitglied des Kreistags Krumbach. Von 1967 bis 1971 ist er zudem Bezirksvorsitzender der Jungen Union Schwaben und von 1971 bis 1975 Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern und Mitglied des CSU-Landesvorstands. Auf dem Bild ist Waigel (von links) 1987 mit Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber und Gerold Tandler auf dem Roten Platz in Moskau zu sehen. Bild: Martin Athenstädt, dpa (Archivbild) 1957 tritt Waigel in die Junge Union ein, 1960 in die CSU. Von 1961 bis 1970 ist er Kreisvorsitzender der Jungen Union Krumbach, von 1966 bis 1972 Mitglied des Kreistags Krumbach. Von 1967 bis 1971 ist er zudem Bezirksvorsitzender der Jungen Union Schwaben und von 1971 bis 1975 Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern und Mitglied des CSU-Landesvorstands. Auf dem Bild ist Waigel (von links) 1987 mit Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber und Gerold Tandler auf dem Roten Platz in Moskau zu sehen. Bild: Martin Athenstädt, dpa (Archivbild) 4 von 9 Der Wahl-Allgäuer ist von 1972 bis 2020 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1973 bis 1988 Vorsitzender der CSU-Grundsatzkommission. Außerdem ist er von 1980 bis 1982 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Das Bild zeigt ihn (rechts) mit Walter Romberg (Mitte) und Helmut Kohl 1990 nach der Vertragsunterzeichnung über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Bild: Roland Holschneider, dpa (Archivbild) Der Wahl-Allgäuer ist von 1972 bis 2020 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1973 bis 1988 Vorsitzender der CSU-Grundsatzkommission. Außerdem ist er von 1980 bis 1982 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Das Bild zeigt ihn (rechts) mit Walter Romberg (Mitte) und Helmut Kohl 1990 nach der Vertragsunterzeichnung über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Bild: Roland Holschneider, dpa (Archivbild) 5 von 9 Sieben Jahre lang, von 1982 bis 1989, ist Waigel Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag und erster stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Von 1987 bis 1988 ist Waigel Bezirksvorsitzender der CSU Schwaben, Mitglied des CSU-Landesvorstands und CSU-Präsidiums. Das undatierte Foto zeigt Waigel (rechts) mit Hans Tietmeyer bei einem Treffen im Augsburger Rathaus. Bild: Rene Paetow, dpa (Archivbild) Sieben Jahre lang, von 1982 bis 1989, ist Waigel Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag und erster stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Von 1987 bis 1988 ist Waigel Bezirksvorsitzender der CSU Schwaben, Mitglied des CSU-Landesvorstands und CSU-Präsidiums. Das undatierte Foto zeigt Waigel (rechts) mit Hans Tietmeyer bei einem Treffen im Augsburger Rathaus. Bild: Rene Paetow, dpa (Archivbild) 6 von 9 Elf Jahre lang, von 1988 bis 1999 ist Waigel Vorsitzender der CSU, von 1989 bis 1998 Bundesfinanzminister und seit 2009 Ehrenvorsitzender der CSU. Seit 1999 ist Waigel als Rechtsanwalt tätig. Zuvor war er von 1969 bis 1970 Persönlicher Referent des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Finanzen und die folgenden zwei Jahre Persönlicher Referent des Bayerischen Staatsministers für Wirtschaft- und Verkehr. Die undatierte Aufnahme zeigt ihn im Bonner Bundestag. Bild: Michael Jung, dpa (Archivbild) Elf Jahre lang, von 1988 bis 1999 ist Waigel Vorsitzender der CSU, von 1989 bis 1998 Bundesfinanzminister und seit 2009 Ehrenvorsitzender der CSU. Seit 1999 ist Waigel als Rechtsanwalt tätig. Zuvor war er von 1969 bis 1970 Persönlicher Referent des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Finanzen und die folgenden zwei Jahre Persönlicher Referent des Bayerischen Staatsministers für Wirtschaft- und Verkehr. Die undatierte Aufnahme zeigt ihn im Bonner Bundestag. Bild: Michael Jung, dpa (Archivbild) 7 von 9 Noch immer pflegt Theo Waigel (hinten Mitte) Freundschaften zu Politikern weltweit. Waigel war dabei, als Bundeskanzler Helmut Kohl und der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow im Juli 1990 im Kaukasus über die deutsche Wiedervereinigung verhandelten. Dass es ohne Blutvergießen zur Einheit kam, ist für Waigel „fast ein Wunder“. Mit Gorbatschow (vorn Mitte) ist er noch immer eng befreundet. Die beiden schreiben sich regelmäßig Briefe. Bild: Pool, dpa (Archivbild) Noch immer pflegt Theo Waigel (hinten Mitte) Freundschaften zu Politikern weltweit. Waigel war dabei, als Bundeskanzler Helmut Kohl und der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow im Juli 1990 im Kaukasus über die deutsche Wiedervereinigung verhandelten. Dass es ohne Blutvergießen zur Einheit kam, ist für Waigel „fast ein Wunder“. Mit Gorbatschow (vorn Mitte) ist er noch immer eng befreundet. Die beiden schreiben sich regelmäßig Briefe. Bild: Pool, dpa (Archivbild) 8 von 9 Mittlerweile lebt der ehemalige Politiker in Seeg im Ostallgäu, gemeinsam mit seiner Frau Irene Epple-Waigel. Über das Allgäu als Heimat sagt er: "Heimat ist dort für mich, wo mir keiner etwas anhaben kann. ... Wenn ich morgens zum Bäcker gehe, werde ich ganz normal gegrüßt wie jeder andere im Ort auch." 2019 erscheint eine Biografie über Waigel unter dem Titel "Ehrlichkeit ist eine Währung". Das Foto zeigt Waigel mit seiner Frau 2004 in ihrem Heimatort Seeg. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) Mittlerweile lebt der ehemalige Politiker in Seeg im Ostallgäu, gemeinsam mit seiner Frau Irene Epple-Waigel. Über das Allgäu als Heimat sagt er: "Heimat ist dort für mich, wo mir keiner etwas anhaben kann. ... Wenn ich morgens zum Bäcker gehe, werde ich ganz normal gegrüßt wie jeder andere im Ort auch." 2019 erscheint eine Biografie über Waigel unter dem Titel "Ehrlichkeit ist eine Währung". Das Foto zeigt Waigel mit seiner Frau 2004 in ihrem Heimatort Seeg. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 9 von 9 Mehr oder weniger berühmt ist Theo Waigel auch für seine markanten Augenbrauen. Außerdem gilt er als einer der "Väter" des Euro: 1995 bringt er im Europäischen Rat die Bezeichnung "Euro" als Namensvorschlag für die europäische Währung ein. Deshalb wird der Wahl-Allgäuer häufig als dessen Namensgeber bezeichnet. Auf dem Foto ist Waigel 2018 als Gast in der Talkshow "Anne Will" zu sehen. Bild: Karlheinz Schindler, dpa (Archivbild) Mehr oder weniger berühmt ist Theo Waigel auch für seine markanten Augenbrauen. Außerdem gilt er als einer der "Väter" des Euro: 1995 bringt er im Europäischen Rat die Bezeichnung "Euro" als Namensvorschlag für die europäische Währung ein. Deshalb wird der Wahl-Allgäuer häufig als dessen Namensgeber bezeichnet. Auf dem Foto ist Waigel 2018 als Gast in der Talkshow "Anne Will" zu sehen. Bild: Karlheinz Schindler, dpa (Archivbild) 1 von 9 Theo Waigel ist der wohl berühmteste Bewohner des Ortes Seeg im Allgäu. Der ehemalige Politiker blickt auf eine lange politische Karriere zurück. Die Bildergalerie zeigt die Stationen von Theo Waigel und wofür er außerdem bekannt ist. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Theo Waigel ist der wohl berühmteste Bewohner des Ortes Seeg im Allgäu. Der ehemalige Politiker blickt auf eine lange politische Karriere zurück. Die Bildergalerie zeigt die Stationen von Theo Waigel und wofür er außerdem bekannt ist. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild)

Wo lebt Theo Waigel? - Wie das Allgäu dank seiner Partnerin zur Heimat des Politikers wurde

Theo Waigels Wohnort Seeg beschreibt der Ex-Finanzminister 2016 im Gespräch mit der Allgäuer Zeitung so: "Heimat ist dort für mich, wo mir keiner etwas anhaben kann. ... Wenn ich morgens zum Bäcker gehe, werde ich ganz normal gegrüßt wie jeder andere im Ort auch." Ins Allgäu führte in die Liebe zu seiner zweiten Ehefrau Irene Epple - einer ehemaligen Weltklasse-Skiläuferin, die bei den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid/USA die Silber-Medaille im Riesenslalom gewann.

Irene Epple-Waigel und Theo Waigel in ihrem Haus in Seeg im Ostallgäu. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

In dem einstigen Doppelhaus lebten einst Irene Epple und ihre Schwester Maria Epple-Beck, ebenfalls eine erfolgreiche Skifahrerin. Nachdem sie nach Gunzesried gezogen war, baute das Ehepaar Epple-Waigel das Haus in Seeg als gemeinsames Zuhause um. Im Ostallgäu fühlt sich dergebürtige Ursberger längst zuhause: "Wenn ich in Nesselwang mit der Sesselbahn den Berg hinauf fahre, kann ich bei gutem Wetter bis hinüber nach Gundremmingen schauen. Dort wo mein Heimatfluss, die Mindel, in die Donau mündet."

Auch in der großen Weltpolitik kam das Allgäu dank Waigel zur Sprache. In seiner Biografie "Ehrlichkeit ist eine Währung" (2019) verrät er, dass der einstige US-Präsident Bill Clinton ihn bei der ersten Begegnung fragte: „Gibt es Schloss Neuschwanstein wirklich?“ Und: Der Name der Währung "Euro" war beim Skifahren mit einem französischen Minister auf dem Breitenberg bei Pfronten das Thema.

Durch Theo Waigel traf sich das Kabinett von Helmut Kohl in den 1990ern auch mal auf dem Falkenstein bei Pfronten (von links Theo Waigel, Norbert Blüm und Bürgermeister Beppo Zeislmeier). Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Theo Waigel: Augenbrauen werden zu seinem Markenzeichen - noch heute wird er darauf angesprochen

Auf seine buschigen Augenbrauen angesprochen, antwortete Theo Waigel einst standardmäßig: "Alles so lassen, wie es der liebe Gott geschaffen hat." - Auch viele Jüngere wissen um das Markenzeichen des Ex-Politikers, das auch von den Karikaturisten in den Zeitungen verbreitet wurde. Ehefrau Irene Epple-Waigel sagte dazu dem Magazin "Bunte" einst: "Es kam mir nie in den Sinn, sie zu stutzen."

Markantes Erkennungszeichen: die Augenbrauen von Theo Waigel. Bild: Ulrich Wagner (Archiv)

Theo Waigel und das poltische Erbe: Euro und Freundschaften zu Top-Politikern auf der ganzen Welt

Waigel war dabei, als Bundeskanzler Helmut Kohl und der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow im Juli 1990 im Kaukasus über die deutsche Wiedervereinigung verhandelten. Dass es ohne Blutvergießen zur Einheit kam, ist für Waigel „fast ein Wunder“.

Oft berichtete er davon, wie Kohl seine Vorstellungen von der Wiedervereinigung ohne Manuskript vortrug und Gorbatschow auf Deutsch antwortete: „Gut.“ Waigel erinnert sich: „Ich bin kein Historiker, aber ich bin dabei gewesen, als Geschichte geschrieben wurde."

Mit Gorbatschow ist Waigel noch immer eng befreundet - beide schreiben sich weiterhin Briefe. Auch mit dem 2015 verstorbenen Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) verband den Wahl-Allgäuer eine Freundschaft.

Pläne hat Theo Waigel auch noch mit 81 Jahren viele. 2019 verriet er bei einer Veranstaltung unserer Redaktion, dass er ein weiteres Buch schreiben und die Mädelegabel besteigen wolle.