Tag der offenen Tür im Tierheim Marktoberdorf kommt gut an

Nach sieben Monaten Schließung nimmt das Marktoberdorfer Tierheim wieder Tiere auf. Beim Tag der offenen Tür konnten sich Besucher dort umsehen.

13.09.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Seit gut zwei Wochen hat das Tierheim Marktoberdorf wieder seine Pforten für Vierbeiner geöffnet. Am Wochenende konnten sich auch alle interessierten Zweibeiner bei schönstem Spätsommerwetter das sanierte und umgebaute Gebäude ansehen. Beim Tag der offenen Tür war für Besucherinnen und Besucher den ganzen Tag über ein buntes Rahmenprogramm geboten.

Nach sieben Monaten Schließung kehrt im Tierheim wieder Leben ein

Sieben Monate lang war das Heim geschlossen, weil es sanierungsbedürftig war und nicht mehr den Hygienestandards entsprach, die das Veterinäramt forderte. In der intensiven Umbauphase richteten die Tierschützer unter anderem neue Hundezwinger, Waschräume, Ausläufe, neue Quarantänestationen und eine Krankenstation ein. Einige Tiere sind bereits eingezogen. „Zwei Hunde und eine Katze sind in unserem Vermittlungssystem und können von Interessenten besichtigt werden“, sagt Martha Ille, Vorsitzende des Tierschutzvereins Marktoberdorf. Im Haus untergebracht sind jedoch wesentlich mehr Tiere: Etwa 20 Katzen befinden sich momentan in einer gesonderten Station. „Wenn wir die Gesundheitsuntersuchungen abgeschlossen haben, dann dürfen sie aus der Quarantäne“, erklärt Ille.

Das Interesse am Marktoberdorfer Tierheim war groß. Rund 400 Menschen haben das Haus am Tag der offenen Tür besucht, schätzt die Vorsitzende des Tierschutzvereins. „Wir konnten vier neue Mitglieder werben“, freut sie sich. Auch mehrere freiwillige Helfer für Arbeiten im Tierheim meldeten sich bei der Veranstaltung.

Tombola am Tag der offenen Tür kommt besonders gut an

Der Zweite Bürgermeister der Stadt Marktoberdorf, Wolfgang Hannig, war zu Beginn vor Ort und begrüßte die Gäste. Im Anschluss gab es eine ökumenische Andacht mit Segnung des Tierheims. Danach haben sich die Besucherinnen und Besucher verschiedene Stände angesehen. Mitarbeitende des Tierheims führten durch das neue Katzenhaus. Für Kinder standen verschiedene Spiele und eine Hüpfburg bereit. Die Tombola kam besonders gut an. „Schon nach gut einer Stunde waren unsere Lose ausverkauft“, sagt Ille.

Beim Beweglichkeitstraining mit Parcours zeigte Mitglieder des Hundesportvereins Marktoberdorf ihr Können. Auch der Kemptener Schlagzeuger Martin Klee, der das Tierheim bereits mit Spenden von seinem siebentägigen Weltrekordversuch unterstützte, ist mit seinem Team beim Fest gewesen. Die „Pink Ladies“ informierten an einem Stand über ihre Arbeit. Die Gruppe identifiziert überfahrene Katzen und versucht deren Besitzer ausfindig zu machen.

Tierheim ist noch auf der Suche nach einem neuen Namen

Auf der für den Verkehr gesperrten Engratsrieder Straße war ein Flohmarkt mit vielen Ständen aufgebaut, der ebenfalls gut besucht war.

Einziger Wermutstropfen: Die Veranstalter hatten zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen für einen neuen Namen des Tierheims. „Da haben wir leider kaum Vorschläge erhalten“, sagt Ille. Deshalb wird weiter gesucht.

Dennoch ist sie rundum zufrieden mit der Veranstaltung: „Es war ein überwältigendes Fest.“

Lesen Sie auch: Stardirigent Simon Rattle probt zusammen mit dem Jugendblasorchester Marktoberdorf