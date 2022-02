Touristenboom im Ostallgäu? Tourismusverband zieht für 2021 Bilanz

Der Tourismusverband blickt auf eine gute Sommersaison 2021 zurück. Es hatten so viele Übernachtungsunterkünfte geöffnet wie seit 15 Jahren nicht mehr.

23.02.2022 | Stand: 10:51 Uhr

Die Daten des Statistischen Landesamtes zur Tourismusbilanz 2021 für den Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren geben trotz der Corona-Einschränkungen im vergangenen Jahr Grund zum vorsichtigen Optimismus. „Die gute Sommersaison konnte einen Teil der ausgefallenen Wintersaison 20/21 kompensieren. Die starke Inlandsnachfrage nach Urlaub im Allgäu hat auch 2021 ihren Trend fortgesetzt“, berichtet Landrätin und Vorsitzende des Tourismusverbands Ostallgäu, Maria Rita Zinnecker.

Die Gäste blieben mit durchschnittlich 3,9 Nächten erneut länger als noch im Vorjahr. Selbst 2019, vor Corona, blieben die Übernachtungsgäste nicht ganz so lange. Im Durchschnitt 3,2 Nächte. Diese positive Entwicklung für mehr Qualität und Wertschöpfung in der touristischen Nachfrage trug dazu bei, den coronabedingten Rückgang bei den Gästeankünften von zehn Prozent fast auszugleichen.

Lockdown und Corona-Beschränkungen: Ostallgäuer Touristen sind verunsichert

Trotz der langen Lockdown-Zeit von Januar bis in den Mai hinein konnte die Region mit 2,8 Millionen Übernachtungen in den gewerblichen Betrieben im Ostallgäu am Ergebnis des Vorjahres nahezu anknüpfen. 2020 verzeichnete der Landkreis 2,9 Millionen Übernachtungen. Damit erreichte er erneut eine vergleichbare Nachfrage wie 2015. „Die noch immer anhaltende Verunsicherung unserer Gäste durch immer wieder schnell veränderte Reisebestimmungen zeigte sich insbesondere im Dezember 2021. Die Nachfrage rund um Weihnachten lag signifikant unter dem möglichen Niveau aus 2019“, sagt Sebastian Gries, Geschäftsführer des Tourismusverbands Ostallgäu. 95 Prozent aller Übernachtungen im Ostallgäu wurden von Gästen aus Deutschland generiert.

58. 000 Menschen arbeiten im Ostallgäu in der Tourismusbranche

Der verhältnismäßig gute Sommer und die lange in den Herbst hinein anhaltende Gästenachfrage auf hohem Niveau sowie Unternehmenshilfen trugen in erheblichem Umfang zur Sicherung der touristischen Beherbergungsbetriebe bei. Mit 519 geöffneten Unterkunftsbetrieben in der Spitze im Sommer 2021 waren so viele gewerbliche Betriebe im Ostallgäu buchbar wie seit mehr als mindesten 15 Jahren nicht mehr. „Diese positiven Entwicklungen wollen wir entgegen aller Herausforderungen wie beispielsweise dem enormen Fach- und Arbeitskräftemangel im Tourismus in die Zukunft mitnehmen. Denn allgäuweit sichert der Tourismus für mehr als 58.000 Menschen ein Einkommen und trägt maßgeblich zur hohen Lebensqualität unserer Region bei“, betont Landrätin Zinnecker die regionale Bedeutung der Branche.

Lesen Sie auch: Wie Biessenhofen den Tourismus am Ort ankurbeln will

Lesen Sie auch