Rekorde auf zwei Rädern: Warum der Toy Run in Marktoberdorf wieder so erfolgreich ist

Trotz brütender Hitze kommen Biker und Bikerinnen mit 1102 Motorrädern nach Marktoberdorf. Rekord für die Traditionsveranstaltung. Was die Teilnehmer sagen.

Von Ulrike Propach

19.06.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die Sonne brennt auf den Festplatz am Modeon herab. Eigentlich ist bestes Badewetter. Stattdessen wird der Toy Run in Marktoberdorf zu einer schweißtreibenden Angelegenheit für die Motorradfahrer und -fahrerinnen. Die Strapazen nehmen sie jedoch gern für den sozialen Zweck, der hinter der Ausfahrt steht, in Kauf. Und es werden immer mehr, die sich versammeln. Vorsitzender Robert „s’ Robbs“ Karlhoff kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Am Ende sind es 1102 Fahrzeuge, die er zählt. Ein Rekord. Auf eine Summe von über 20.000 Euro belaufen sich heuer die Spendengelder. Auch ein Rekord.

