Trachtenverein Bernbeuren feiert 100-jähriges Bestehen

D’Auerbergler aus Bernbeuren stellen zum Jubiläum ein buntes Programm auf die Beine. Es gibt von allem etwas: Tanz, Theater und natürlich jede Menge Tradition.

17.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Was bedeuten 100 Jahre?“, so begrüßte Erster Vorstand Georg Hiltensberger vom Trachtenverein Bernbeuren die Gäste in der Auerberghalle. Dieser Zeitraum ist zum Beispiel für Bienen nicht vorstellbar, im Bezug auf die Erdentwicklung aber nur ein Bruchteil. Für einen Verein wie den Trachtenverein Bernbeuren sind hundert Jahre, vollgepackt mit Festen, Zusammenarbeit, Gemeinschaft, Brauchtum und auch traurigen Ereignissen, eine Leistung, die gewürdigt werden muss.

Darum wurde die Bevölkerung zu einer Jubiläumsfeier in der festlich dekorierten Halle eingeladen. Es war schön, nach langer Pause wieder einmal viele Menschen zu treffen, gemeinsam die vom Trachtenverein spendierte Brotzeit zu essen und den Mitwirkenden zuzuschauen. Diese hatten ein buntes Programm vorbereitet. Die Kinder- und Jugendgruppe des Trachtenvereins ist trotz Pandemie zu einer schönen großen Gruppe zusammengewachsen und durfte das erste Mal auf einer Bühne den Auftanz und die Kreuzpolka vorführen. Die Aufregung und Freude war den Kindern anzusehen, und auch die mitgekommenen Eltern und Großeltern sind begeistert gewesen.

Patenverein gratulieren dem Trachtenverein Bernbeuren

Die Aktiven Trachtler haben intensiv geprobt, um zum Jubiläum die beiden Vereinsplattler „D‘Auerbergler“ und d´“Berabeirar“ – geschrieben von Peter Völk – nach langer Zeit wieder einmal aufzuführen. Die Patenvereine aus Prem und Stötten gratulierten den Bernbeurern mit je einem Auftritt, und auch der Patenverein aus Bad Waldsee war mit einer Abordnung zum Gratulieren gekommen. Ebenfalls waren die Trachtenvereine aus Burggen und Lechbruck mit Glückwünschen vertreten.

Trachtler blicken in einem Theaterstück auf Vereinsgeschichte zurück

Zur Unterhaltung spielte die Senfkristallmusik, die mit ihren Stücken auch nach Veranstaltungsende zum Tanz erfreute. Erster Vorstand Georg Hiltensberger berichtete auch darüber, wie überlegt wurde, die Geschehnisse der vergangenen 100 Jahre in einen Rückblick zu bringen. Da allgemeine Reden aber meistens nicht so gut ankommen, wurde beschlossen, die Geschichte des Vereins in ein kleines Theaterstück zu packen. Parallel wurden dann per Beamer noch dazu passende Fotos auf einer Leinwand gezeigt. So wurde beispielsweise erzählt, dass bei der Generalprobe zum Theater „D´r Bayrisch Hiasl“ ein Gewehr scharf geladen war und dabei ein Theaterspieler lebensgefährlich verletzt wurde. Auch die Trachtenausflüge, welche jahrelang von Georg Gruber organisiert wurden, sind ein Thema gewesen.

Nach einem gemeinsamen Buabeplattler wurde noch darauf hingewiesen, dass am Sonntag, 17. Juli, um 10.15 Uhr ein Festgottesdienst anlässlich des Jubiläums auf dem Kreuzbichl am Brunnhof stattfindet. Anschließend lädt der Trachtenverein Bernbeuren zum gemütlichen Frühschoppen mit der Musikkapelle Bernbeuren und der Trachtenjugend ein.

Lesen Sie auch