Marktoberdorfer Hersteller Rösle ist offizieller Partner des FC Bayern München. Wie es zu der Kooperation kam und was sich der Rösle-Chef davon erhofft.

04.08.2022 | Stand: 18:13 Uhr

Letztlich hat sich der Traum vom Profi-Fußball für Henning Klempp doch noch erfüllt. Zwar kickt der Rösle-Geschäftsführer nicht selbst auf dem Rasen der Münchener Allianz-Arena. Aber das Unternehmen spielt nun auch im Fußball in der ersten Liga mit, wenn man so will. Seit Anfang des Jahres nämlich ist Rösle offizieller Partner des FC Bayern München.

