Neue Logistik und Kochschule: So geht es mit dem Millionenprojekt von Rösle in Marktoberdorf voran

Kochgeschirr-Hersteller Rösle investiert am Stammsitz in Marktoberdorf knapp 18 Millionen Euro. Warum Rösle jetzt etliche neue Mitarbeiter einstellen will.

06.07.2023 | Stand: 18:20 Uhr

„Und hier entsteht unsere Kochschule – mit Blick über die Stadt und in Richtung Berge.“ Die Vorfreude ist Henning Klempp anzumerken, als er durch den Neubau führt. Im vergangenen Mai fiel offiziell der Startschuss für das größte Investitionsprojekt in der Geschichte des Marktoberdorfer Traditionsunternehmens Rösle. Mittlerweile ist der Rohbau abgeschlossen und der Innenausbau läuft. Und Henning Klempp sagt: „Wir liegen voll im Zeitplan.“ (Lesen Sie auch: Diese Marktoberdorfer Firma verkauft Grills sogar in die USA)

