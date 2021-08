Wo Thalhofens Trainer in seiner Mannschaft Schwachstellen sieht

FC Thalhofen will nach dem Derbysieg gegen Kaufbeuren auch gegen den Tabellenletzten Haunstetten einen Erfolg landen. Warum Trainer Niemeyer zur Vorsicht mahnt.

28.08.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Den Rückenwind aus dem 4:2-Derbysieg vom vergangenen Samstag gegen die SpVgg Kaufbeuren wollen die Fußballer des FC Thalhofen auch für das Heimspiel am Samstag, 28. August, mitnehmen. Um 15.30 Uhr ist der TSV Haunstetten zu Gast im Stadion am Mühlsteig.

Thalhofen liegt stabil auf Platz acht

Die Gäste verloren unter der Woche daheim gegen den VFL Kaufering und stehen damit, mit einem Punkt aus den ersten fünf Spielen, auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga. Der FC Thalhofen platziert sich, mit dem zweiten Sieg der Saison von vergangener Woche, auf Rang acht.

Die Ausgangslage ist somit klar: Der FC Thalhofen will daheim seine weiße Weste behalten und den dritten Sieg vor heimischem Publikum einfahren. Dennoch warnt Trainer Florian Niemeyer vor der Partie: „Wie müssen an unsere Leistungsgrenze rankommen, ansonsten gewinnen wir kein Spiel in dieser Liga.“ Besonders in der Defensive braucht es wieder mehr Stabilität, denn zehn Gegentore in nur vier Spielen sind zu viel, um in Zukunft die Punkte einzufahren. „Wir müssen gerade in der Defensive unsere eigenen Fehler abstellen. Nach vorne wollen wir viel Ballbesitz haben und mutigen Fußball spielen“, sagt Niemeyer weiter.

Urlauber kehren in die Elf zurück

Personell entspannt sich die Situation im Vergleich zur vergangenen Woche wieder. Dominik Dürr, Jakob Zeiler und Patrick Sander stoßen allesamt nach ihrem Urlaub wieder zum Kader. Auch Bernhard Eiband kehrt nach einer Verletzung wieder zurück zur Mannschaft. Weiterhin fehlen Stefan Weissenbach, Arber Jakupi und Samuel Olejnik.

Der Kader: Lukas Kress, Patrick Reichart, Timo Welte, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Dennis Kohl, Bernhard Eiband, Cedric Wahler, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Janik Suske, Robin Thiel, Linus Zeiler, Fabian Hartmann, Luca Csauth, Felix Fritsch, Jona Königstein.

Lesen Sie auch