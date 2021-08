Viehtransporter kippt in Obergünzburg um - Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht

In Obergünzburg hat es am Donnerstagmittag einen Unfall mit einem Tiertransporter gegeben. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine Kuh starb.

05.08.2021 | Stand: 17:36 Uhr

Aktualisiert um 17.30 Uhr: Am Donnerstag ist es gegen 12.45 Uhr auf der Staatsstraße 2055 auf der Strecke von Ebersbach in Richtung Obergünzburg zu einem Verkehrsunfall mit einem Viehtransporter gekommen. Der Lkw hatte insgesamt zehn Rinder geladen. Als der Fahrer des Lkw mit diesen bergab fuhr, bewegten sich laut Polizei mehrere der Rinder auf der Ladefläche, weshalb der Lkw instabil wurde und ins Bankett auf der rechten Seite gelangte.

Hierbei verlor der Fahrer dann komplett die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in den Graben, woraufhin der Lkw auf die rechte Seite fiel. Unter Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr und Veterinäramt konnten noch neun Rinder lebend geborgen werden, eines verstarb. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Eine Vielzahl von Feuerwehrleuten der Feuerwehren Obergünzburg und Ebersbach unterstützten die Polizei bei der Regelung der entstandenen Verkehrsbehinderungen, die letztlich über 3 Stunden andauerten.

Aktualisiert um 14.15 Uhr: Am Donnerstagmittag ist ein Viehtransporter auf der Strecke von Ebersbach in Richtung Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) umgekippt. Der Unfall passierte laut Polizei auf der Staatsstraße 2055 auf Höhe der Eggenbühler Straße. Dort kippte der Transporter in den Graben.

Der Fahrer des Transporters wurde laut dem Obergünzburger Feuerwehr-Kommandanten mit dem Rettungwagen verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der angeforderte Rettungshubschrauber drehte wieder um.

Nach Unfall in Obergünzburg: Kühe aus Transporter geborgen

Die Feuerwehr öffnete die Klappe des Viehtransporters mit schwerem Gerät. Ein Tier starb bei dem Unfall, die anderen neun konnten lebend befreit werden.

Ein Viehtransporter ist am Donnerstagmittag bei Obergünzburg in den Graben gekippt. Das Fahrzeug war mit zehn Rinden beladen. Bild: Stefanie Gronostay

Warum der Fahrer von der Straße abkam und in den Graben fuhr, ist noch unklar.