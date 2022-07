Treffen mit einer Holocaust-Überlebenden: So erlebten Gymnasiasten aus Marktoberdorf ihre Reise nach Israel

Marktoberdorfer Gymnasiasten reisen erstmals wieder nach Israel zu ihrer Partnerschule. Dort begegnen sie auch Zeitzeugen – ein prägendes Erlebnis.

13.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Erstmals reiste eine Delegation des Gymnasiums Marktoberdorf dieses Jahr wieder nach Israel. Dort pflegt die Schule seit 29 Jahren eine enge Freundschaft mit der Zafit High School in Kfar Menahem – eine Freundschaft, die nicht selbstverständlich ist. Wie begegnen sich zwei Länder, deren Geschichte vom Holocaust geprägt ist? „Wie eindrucksvoll unsere Zeit in Israel sein würde, war uns noch nicht klar, als wir in den Flieger stiegen“, schildert Sina Möst. Sie nahm mit ihren Mitschülern an der Studienreise teil und sagt: „Diese Reise war einzigartig und lehrte uns auf eine wundersame Art und Weise, welchen Wert Vielseitigkeit und Gemeinschaft haben.“

Voller nervöser Erwartungen machten sich die Marktoberdorfer Schüler auf dem Weg nach Israel. Begleitet wurden sie von ihrer Lehrerin Ulrike Sommermann, die die Partnerschaft seit knapp zehn Jahren betreut. Wie anders wird dieses fremde Land wohl sein? Die Antwort ist den Schülern nun klar: „Gar nicht so sehr und doch völlig“, erzählt Möst. „Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit unserer Austauschpartnerinnen und Austauschpartner machten es möglich, dass eine familiäre, heimatliche Atmosphäre entstand. Und doch ist Israel ein vollkommen anderes Land.“

Marktoberdorfer besuchen Wüste bei Jerusalem

Das beginnt bei der Flora und Fauna und wurde den Marktoberdorfern bei einem Ausflug in die Wüste besonders bewusst. Je weiter sie ihren Ausgangsort Jerusalem hinter sich ließen, desto mehr verblasste das Grün der Landschaft und anstelle von Schafherden und Eseln entdeckten sie Kamele auf freier Wildbahn, bis die Umgebung um das Tote Meer seinem Namen alle Ehre machte. Eine Ausnahme bildete En Gedi, eine Oase, in welcher ein Wasserfall Blumen erblühen lässt.

Auch ein Besuch in Yad Vashem steht auf dem Programm

Besonders prägend für die Gruppe war der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. „Es lässt sich nicht in Worte fassen, welche Gefühle die Bilder, die wir sahen, und die Geschichten, die wir hörten, bei uns auslösten“, erzählt Möst. Die Gruppe traf zudem die 91-jährige Holocaust-Überlebende Hana Sternlicht, die im Konzentrationslager Theresienstadt inhaftiert war. „Durch die Berichte von Hana Sternlicht erkannten wir die Bedeutung des Begriffes Heimat für die Bevölkerung Israels. Gemeinschaft, Toleranz und Frieden sind Begriffe, die in diesem Land eine besondere Wertschätzung erhalten“, sagt Möst. Eines bleibt der Gruppe stark im Gedächtnis: Es ist möglich, dass Vertreter verschiedenster Kulturen neben- und miteinanderleben.

„Wir sind äußerst dankbar für das Engagement unserer Lehrerin Ulrike Sommermann, die den Austausch möglich gemacht hat. Und wir freuen uns, dass unsere Fahrt im Rahmen der Bayerisch-Israelischen Bildungskooperation (BiBiKo) vom Bayerischen Jugendring (BJR) im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus gefördert wurde.“