Trotz Corona: Die Fasnachter treiben es bunt - zu Hause und im Büro

Noch mal Fasching, weil es so schön ist! Von Corona lassen sich Faschingsfans rund um Marktoberdorf nicht ihre Laune vermiesen. Wir zeigen, wie sie sie feiern.

16.02.2021 | Stand: 12:11 Uhr

„Wegen Corona lassen wir doch nicht die Fasnacht ausfallen!“ So denken in diesen Tagen, also in Zeiten der Pandemie, viele Narren in und um Marktoberdorf und Obergünzburg. Sie machen trotz strenger Hygieneauflagen aus der Not eine Tugend.

An Ideen mangelt es dabei nicht, wie die Auswahl der Fotos beweisen, die uns unsere Leserinnen und Leser zugeschickt haben. Viel Spaß beim Betrachten zum Faschingskehraus!

Zum Faschingskehraus erneut jede Menge Narretei