Trotz Lieferengpässen: Erste mobile Luftfilter für Landkreis-Schulen im Ostallgäu sind jetzt da

Es ist derzeit nicht leicht, an mobile Luftfilteranlagen zu kommen. Warum sich das Ostallgäu dennoch gut im Zeitplan sieht und welche Schulen Filter bekommen.

11.10.2021 | Stand: 14:13 Uhr

Die ersten mobilen Luftreinigungsanlagen für die Schulen des Landkreises Ostallgäu sind Ende vergangener Woche geliefert worden – und damit trotz allgemeiner Lieferschwierigkeiten früher als erwartet. „Dass wir so gut im Zeitplan liegen, freut mich vor allem für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen. Ihnen können wir damit schneller noch ein Stück mehr Sicherheit bieten“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Im Juli gingen die Bestellungen raus

Der Kreisausschuss hatte im Juli über die Anschaffung von Luftfiltergeräten für die Landkreis-Schulen beraten. Nach eingehender Abstimmung des Bedarfs mit den Schulen des Landkreises wurde ein Ingenieurbüro zur Festlegung der technischen Kriterien der Geräte und zur fachlichen Prüfung der Angebote hinzugezogen.

Sechs Landkreis-Schulen im Ostallgäu haben installierte Lüftungen

In sechs der elf Landkreis-Schulstandorte sind bereits fest installierte Lüftungsanlagen vorhanden: im Gymnasium Buchloe, in den Realschulen in Buchloe, Füssen, Marktoberdorf und Obergünzburg sowie in der Landwirtschafts- und Technikerschule Kaufbeuren. Damit stehe der Landkreis im bundesweiten Vergleich sehr gut da, heißt es von Seiten des Landratsamtes.

Drei Standorte im Ostallgäu bekommen jetzt mobile Filter

An drei der fünf verbleibenden Schulen (Erich-Kästner-Schule Füssen, Gymnasium Füssen und Don-Bosco-Schule Marktoberdorf) werden nun die mobilen Luftreinigungsgeräte installiert. Für die beiden Standorte der Berufsschule Ostallgäu in Marktoberdorf und in Füssen ist vorerst noch kein Bedarf gesehen worden, da zunächst die Schulen mit überwiegend jüngeren Schülerinnen und Schülern im nicht-impffähigen Alter ausgestattet werden sollen.

Noch immer Lieferengpässe

Nach Ankündigung des Förderprogramms durch die Bayerische Staatsregierung im Juli wies der Bayerische Landkreistag bereits darauf hin, dass es bei der Beschaffung der Luftreinigungsgeräte durch technische Evaluierung und Ausschreibung zu Zeitproblemen kommen könne. Die Hersteller der Luftreinigungsgeräte wiesen zusätzlich auf Lieferengpässe hin. Ministerpräsident Markus Söder sagte Ende September, dass erst 18 Prozent der vom Land bereitgestellten Fördermittel für die Anschaffung von Luftfiltern abgerufen worden seien. Dies sei immer noch zu wenig. Von den Kitas seien erst 1,6 Prozent der Fördermittel für Luftfilter beansprucht worden.

Stadt Marktoberdorf hat Luftfilter für alle ihre Schulen und Kitas Aufstellen läuft auf Hochtouren

Stadt Marktoberdorf hat Luftfilter für alle ihre Schulen und Kitas