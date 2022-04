Trotz Nasenbruch sichern die Handballerinnen den Klassenerhalt

Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf siegen. Damit bleiben sie in der Landesliga. Warum sie sich nach dem Abpfiff nicht richtig freuen konnten.

26.04.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf atmen erleichtert auf: Sie haben beim TSV Aichach mit 35:30 gewonnen und sich damit doch noch vorzeitig den Klassenerhalt in der Landesliga gesichert – dank Schützenhilfe.

Die Partie begann gut für die Frauen aus dem Allgäu. Schon nach 40 Sekunden Spielzeit führten sie mit 2:0. In den nachfolgenden fünf Minuten ließ die Spielgemeinschaft zwar zwei Treffer der Gastgeberinnen zu, brachte aber gleichzeitig den Ball auch wieder zweimal im Aichacher Tor unter. Durch schön herausgespielte Chancen verbuchten die SG-Frauen nach und nach immer einen Treffer mehr als Aichach.

Handballerin Sarah Fischer trifft es wieder hart

Als die Allgäuerinnen zum ersten Mal mit fünf Toren führten (8:3), ertönte die Sirene zum Teamtimeout der SG. Keine zehn Minuten später, in der 19. Spielminute bei einem Spielstand von 13:8, nahm das Trainerteam aus Aichach sein erstes Teamtimeout. Die Auseinandersetzung wurde ruppiger, obwohl das Schlusslicht mit nur einem Punkt auf dem Konto seit Langem als Absteiger feststeht.

Kurz nach dieser Auszeit traf diese rohe Spielweise die SG-Frauen hat. Sarah Fischer musste erneut in dieser Saison mit einer gebrochenen Nase das Spielfeld verlassen und konnte aufgrund der lang anhaltenden Blutung nicht mehr eingewechselt werden.

Wie die Mannschaft auf den Ausfall reagiert hat

Dieser Vorfall hat ihr Team natürlich nicht unberührt gelassen. Es fiel der Mannschaft schwer, mit der neuen Situation umzugehen. Im Angriff lief der Ball nicht mehr so schnell und der Spielfluss geriet ins stocken. In der zweiten Halbzeit schlichen sich immer mehr technische Fehler im Angriff ein. Auch die Abwehr stand nicht mehr so kompakt wie im ersten Durchgang.

Es fühlte sich allerdings alles schlimmer an als es auf der Anzeigetafel tatsächlich abzulesen war. Der größte Torabstand betrug neun Treffer. Dies war in der 43. Minute beim Spielstand von 26:17. In der 51. Spielminute wurden die SG-Mannschaft durch eine Zweiminutenstrafe noch einmal dezimiert. Zum Ende hin verkürzte Aichach den Abstand, ohne allerdings gefährlich zu werden. Bei der Schlusssirene stand ein 35:30 auf der Tafel.

Deshalb hielt sich die Freude bei den Handballerinnen in Grenzen

Die Freude war zwar groß, hielt sich allerdings noch in Grenzen. Gespannt verfolgten die SG-Frauen im Anschluss ans eigene Spiel über den Liveticker die Partie von Herrsching und Gröbenzell. Erst als Gröbenzell dieses Spiel gewonnen hatte, waren sich die Allgäuerinnen sicher, dass der Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist. Die Freude musste nicht mehr gezügelt werden.

Am Samstag, 30. April, bestreiten die SG-Frauen ihr letztes Saisonspiel in Marktoberdorf und wollen ihr Punktekonto noch mal aufstocken – ganz ohne Druck.