Trotz Tankrabatt: Das Chaos an den Zapfsäulen in Marktoberdorf bleibt aus

Nun gilt er, der Tankrabatt. An den Verkaufsstellen in Marktoberdorf ist trotzdem kaum mehr los als zuvor. Was die Ostallgäuer zum Tankrabatt zu sagen haben.

01.06.2022 | Stand: 18:22 Uhr

Wer sich darüber den Kopf zerbrochen hat, ob er nun mehr Zeit zum Tanken einplanen muss, oder sogar Angst hat, dass der Sprit ausgeht, kann vorerst ein wenig aufatmen. In Marktoberdorf ist die Lage an Tag eins des Tankrabatts entspannt. Der Betrieb an den Esso-, Jet- und Aral-Tankstellen hat sich kaum verändert. Lediglich an der V-Markt-Tankstelle stehen mehr Autos als sonst. Die Fahrer müssen kurz warten, bis sie mit Volltanken dran sind. Das liegt daran, dass die Spritpreise dort deutlich zurückgegangen sind. (Lesen Sie dazu auch: Der Tankrabatt ist da: Super teils 30 Cent billiger - aber manche Tankstellen haben noch gar nicht umgestellt)

