Trotz Verbot überholt: Zwei Verletzte bei Kollision nahe Geisenried

19-Jähriger Autofahrer missachtet bei Geisenried Überholverbot und kollidiert mit anderem Fahrzeug. Dessen Insassen müssen nach Unfall ins Krankenhaus.

17.09.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Am Freitag gegen Mitternacht sind bei einem Unfall nahe Geisenried zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die B472 in Richtung Geisenried. Vor ihm fuhr ein 45 km/h-Fahrzeug, das nach links in den Ottobüchelweg nach Geisenried abbiegen wollte. Der Autofahrer überholte trotz Überholverbot mit seinem Wagen und kollidierte mit dem Leichtkraftfahrzeug. Dessen Fahrerin und Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

