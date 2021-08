Warum die Tennis-Sparte beim TSV Günzach drei Gründe zum Feiern hat

Die Tennis-Abteilung des TSV Günzach kommt groß heraus. Die Saison ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Was das Besondere der Sparte ausmacht.

22.08.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Noch nie in der Historie der Tennis-Abteilung war der TSV Günzach mit mehr Mannschaften dabei und auch noch nie so erfolgreich. Sieben Mannschaften waren gemeldet, darunter erstmals zwei Mannschaften U15 und U18 als Spielgemeinschaft mit Unterthingau. Und von diesen sieben lagen drei Teams am Ende auf Platz eins.

Gleich in ihrer ersten Saison feierten die Mädchen und Buben der U15 ungeschlagen die Meisterschaft in der Kreisklasse 2. Feiern durften Felix Simmert, Maximilian Ruf, Moritz Simmert, Felix Hiesinger, Fabian Reiter und Melanie Reiter. Am erfolgreichsten waren Maxi Ruf (7:0-Bilanz), Moritz Simmert (7:1) und Felix Simmert (6:0).

Günzach und Unterthingau gehen gemeinsam

Die zweite Spielgemeinschaft, die U18, hatte es in der Kreisklasse 1 nicht so leicht. Am Ende blieb den Jugendlichen nur der achte und damit letzte Platz trotz eines Sieges und einem Unentschieden. Für alle Verantwortlichen war es vor allem wichtig, dass sich die Jugendlichen erst mal finden und Spaß am gemeinsamen Wettkampf haben. Dabei wurde auch ein eigenes Nachwuchs-Training mit dem Günzacher Dominik Höbel organisiert. Für die U18 kamen Felix Simmert, Maximilian Ruf, Simon Böck, Moritz Simmert, Julian Hartmann, Jonas Brutscher und Felix Hiesinger zum Einsatz. Die beste Bilanz hatten Felix Simmert mit 4:1 und Jonas Brutscher mit 7:6.

Unterm Strich war das Zusammenspiel der beiden Vereine für alle sehr gut. Es wird aller Voraussicht nächstes Jahr weitergeführt.

Damen von Günzach bangen bis zum Schluss

Erst am letzten Spieltag gelang den Damen der Sprung auf den ersten Tabellenplatz in der Kreisklasse 2. Umso mehr freuten sich Franziska Augsten, Stefanie Holzmann, Daniela Jörg, Iris Riedle, Julia Reiter, Patricia Augsten und Sabrina Fleschutz über die etwas überraschende Meisterschaft. Nach drei Siegen und zwei Unentschieden standen die Günzacherinnen ganz oben. Erfolgreichste Spielerin war Stefanie Holzmann mit 6:2, vor Daniela Jörg 5:1 und Iris Riedle 4:0.

Erstmals mit einem Sechser- und einem Vierer-Team waren die Günzacher Herren am Start. Die Sechser belegten Rang sechs in der Kreisklasse 2, die Vierer den fünften. Das Sechser-Team blieb hinter den gesteckten Zielen zurück. Ein Sieg gegen Immenhofen war auf der Haben-Seite, das Derby gegen Obergünzburg ging verloren.

Die Herren 40 müssen noch zittern

Erfreulich war dagegen das Abschneiden der Vierer-Mannschaft in ihrer Premieren-Saison. Einen Sieg und ein Unentschieden hatten sie eingefahren. Es spielten Dominik Höbel, Dennis Ietro, Tobias Höbel, Michael Jörg, Tobias Reiter, Stefan Rothermel, Nico Schmid, Frank Galleitner, Wolfgang Fleschutz, Dominik Müller, David Schillroth, Lukas Höbel, Andreas Prestele, Felix und Moritz Simmert. Die einzige positive Bilanz nach allen Einzel- und Doppelspielen hatte diesmal Stefan Rothermel.

Für die Herren 40 war die Spielzeit in der Bezirksklasse 2 sehr schwierig. Zum einen hatte die Corona-Pause bei manchem seine Spuren hinterlassen, zum anderen war ein Verletzungsausfall zu beklagen. Trotzdem schaut es so aus, als ob die 40-er den Klassenerhalt geschafft haben. Nach einem Sieg und vier Niederlagen stehen Christian Brutscher, Andreas Fleschutz, Johnny Möst, Manfred und Michael Jörg, Holger Tippelt, Manfred Zierof und Friedel Waibel auf Platz sechs. Holger Tippelt verbuchte mit einer 4:2-Einzelbilanz das beste Ergebnis.

Herren Ü60 erreichen ihr großes Ziel

Eine überragende Saison spielten die Herren Ü60 in der Freizeit-Doppelrunde in der Kreisklasse 1. Seit drei Jahren gibt es diese Form der Mannschaftsspiele. Der TSV Günzach ist von Anbeginn dabei und hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Heuer war das große Ziel erreicht: Friedel Waibel, Hubert Kiebler, Rudi Fabinger, Manfred Mair, Franz-Klaus Denlöffel, Josef Steibl und Uwe Schröder belegten ungeschlagen bei einem Remis den ersten Platz und wurden Meister.

Die Mannschaften, die Nachwuchsförderung und die Vereinsmeisterschaften sind wichtige Säulen in der Abteilung. Somit sei sichergestellt, dass es auch in Zukunft noch reichlich Tennisspieler im Gemeindegebiet Günzach gibt, heißt es seitens des Vereins. „Für eine kleine Gemeinde mit 1500 Einwohnern und einem Tennisverein mit 120 Mitgliedern sind sieben Mannschaften außergewöhnlich viel. Das spiegelt die erfolgreiche Arbeit der Leitung wider“, ist TSV-Vorsitzender Andreas Fleschutz dankbar.

Derzeit läuft beim TSV Günzach die Doppelmeisterschaft mit zehn Paaren. Jugendliche, Mannschaftsspieler der Damen und Herren, 40-er und Senioren ergeben eine gute Mischung. Schlusstag mit den Finalspielen ist der Samstag, 28. August.