Aufsteiger gegen Aufsteiger heißt es beim TSV Obergünzburg

Die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg erwarten zum ersten Heimspiel Bad Grönenbach. Es ist ein besonderes Spiel in der Bayernliga. So sind die Aussichten.

Nach dem gelungenen Saisonauftakt beim SV Esting steht für die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg am Sonntag, 8. Oktober, die Heimpremiere in der Bayernliga Süd auf dem Spielplan: Ab 14.30 Uhr ist der TV Bad Grönenbach, wie Obergünzburg Aufsteiger, zu Gast.

Beim Allgäu-Derby treffen die Gastgeberinnen auf kein unbekanntes Team. Bereits in der vergangenen Spielzeit in der Landesliga trafen der TSV Obergünzburg und der TV Bad Grönenbach aufeinander. Beide direkten Duelle entschied Obergünzburg mit 3:0 und 3:1 für sich. Beide Mannschaften machten in der Saison 2022/23 den Aufstieg in die Bayernliga klar: Obergünzburg als Meister und Bad Grönenbach als Vize-Meister über die Relegation.

Für den Gast beginnt beim Volleyballderby alles bei Null

Für Bad Grönenbach wird es zugleich der Saison-Auftakt sein. Die Mannschaft war bisher spielfrei. Allerdings wird ein eingespieltes Team auf die Gastgeberinnen des TSV Obergünzburg treffen. Das Team hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison kaum verändert. Mit zwei Aufstiegen hintereinander zeigen die Grönenbacher, was in ihnen steckt und entwickeln sich weiter.

Nach dem 3:0-Erfolg beim SV Esting blieb den Obergünzburgerinnen keine große Verschnaufpause. Sie arbeiteten in den vergangenen beiden Trainingseinheiten am Block sowie auch an den Angriffsvarianten. Sie zeigten aber schon beim Saisonauftakt eine gute, konstante Mannschaftsleistung.

Das sagt Obergünzburgs Außenangreiferin zum Spiel

Obergünzburg will sich keinesfalls auf den vergangenen Erfolgen ausruhen: „Jedes Spiel beginnt bei Null. Wir müssen Vollgas geben, dürfen Bad Grönenbach auf keinen Fall unterschätzen und müssen uns auf unser Spiel konzentrieren“, sagt Außenangreiferin Sabine Boppeler.

Zwar werden Stefanie Schweikart sowie die Neuzugänge Bettina Hirle und Sophia-Marie Klingler nicht zur Verfügung stehen, dennoch möchten die Gastgeberinnen erneut eine gute Leistung aufs Parkett legen und bei der Heimpremiere drei Punkte in Obergünzburg behalten.

Für die zweite und dritte Damenmannschaft fällt am Samstag, 7. Oktober, der Startschuss in der Kreisklasse Süd. Ab 13.30 Uhr treffen beide vor heimischen Publikum gegen den TV Bad Grönenbach II. Auch ein internes Duell zwischen den Obergünzburger Teams wird in der Turnhalle am Nikolausberg ausgetragen.

So sieht es mit dem Volleyballnachwuchs aus

In der dritten Mannschaft starten viele junge Spielerinnen, welche erst seit weniger als einem Jahr Volleyball spielen. Deswegen wird es für viele das erste richtige Spiel überhaupt sein. Für sie gilt es vor allem, die ersten Erfahrungen zu sammeln, die einzelnen Techniken zu festigen und Spaß am Spiel zu haben. Die zweite Vertretung hat bereits vergangenes Jahr in der Punktrunde gespielt und ist als Mannschaft zusammengewachsen. Die Spielerinnen haben sich über die gesamte Saison hin individuell weiterentwickelt, auch das Zusammenspiel wurde kontinuierlich verbessert. Sie haben in der vorigen Spielzeit zwar noch keinen Sieg verbucht, am Ende waren es jedoch nur recht knappe Niederlagen, weil noch häufig das letzte Quäntchen Konstanz gefehlt hat. Auch über die Saisonpause wurde fleißig trainiert, sodass alle für die Punktejagd gut gewappnet sind.

