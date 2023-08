Selbstbewusste Aufsteiger gegen Vorjahres-Vizemeister: Dieses Kreisliga-Spiel hat es in sich

Der TSV Obergünzburg trifft beim ersten Heimspiel der Saison auf den altbekannten Gegner TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg.

11.08.2023 | Stand: 15:35 Uhr

Zum ersten Heimspiel der neuen Saison empfängt der TSV Obergünzburg den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Anpfiff gegen die Vizemeister des vergangenen Jahres ist um 15 Uhr an der Kaufbeurer Straße.

Mit dem 3:0 Auftaktsieg auswärts gegen den SV Mauerstetten ist den Günztaler Aufsteigern ein Auftakt nach Maß gelungen, mit dem in der Liga sicherlich nicht viele gerechnet haben. Bereits ab der ersten Minute in der neuen Liga war der Mannschaft von Trainer Schwank anzumerken, dass vor allem der Einsatz und Kampfgeist stimmte und so konnte am Ende ein verdienter Sieg gegen Mauerstetten eingefahren werden.

Das positive Gefühl gilt es für das Team nun mit ins erste Heimspiel zu nehmen, um die nächsten Punkte zu holen.

Seeg hat in der vergangenen Woche gegen VfB Durach II verloren

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg dagegen ist mit einer 1:3 Niederlage auswärts beim starken VfB Durach II gestartet. Gegen die erfahrene Truppe der Landesliga-Reserve aus Durach aber werden sich noch viele Mannschaften die Zähne ausbeißen. Der Vorjahres-Vizemeister aus Seeg hat sich in den letzten Jahren tabellarisch immer weiter verbessert und zählt auch in diesem Jahr zum erweiterten Favoritenkreis.

Das Duell Obergünzburg gegen Seeg hat schon eine lange Vergangenheit. Die beiden Teams standen sich in den vergangenen Jahren öfter auf dem Platz gegenüber. Mit fünf Siegen für den TSV Obergünzburg spricht die Tendenz aktuell für die Heimelf.

Bei den Begegnungen in den vergangenen Jahren haben die Obergünzburger bei den Siegen ganz knapp die Nase vorne

Zweimal konnten dagegen die Seeger in den vergangenen Jahren einen Sieg einfahren, dreimal gab es ein Remis. Trainer Schwank muss bei der anstehenden Partie auf Kapitän Heinold sowie Torhüter Verim verzichten. Mit Timo Schlaak steht aber ein weiterer Torhüter zur Verfügung, der bereits früher für die Obergünzburger die Schuhe gebunden hat.

„Der Auftaktsieg gibt enorm Selbstvertrauen, wichtig wird aber sein, genau daran anzuknüpfen. Mit dem TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg haben wir einen schweren und starken Gegner vor der Brust, der letztes Jahr noch um die Bezirksliga Relegation gespielt hat“, sagt der Sportliche Leiter Sebastian Schmidpeter im Vorfeld der Partie.

Kader des TSV Obergünzburg: Brussmann, M. Dietrich, T. Dietrich, Hairlson, Hanslick, Hummel, Meixner, L. Philipp, Rauscher, N. Schlaak, T. Schlaak, Jo. Schmid, Wolf

