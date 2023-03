Obergünzburger Volleyballerinnen auf Meisterschafts-Kurs

Die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg wollen am Samstag vorzeitig Meisterinnen in der Landesliga Süd-West werden – trotz personeller Probleme.

11.03.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Vier Wochen ist es bereits her, dass die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg zuletzt in einem Pflichtspiel der Landesliga Süd-West auf dem Parkett standen. Seitdem hat sich in der Tabelle nur hinter dem Ligaprimus einiges verändert. Aufsteiger TV Bad Grönenbach ist auf drei Punkte an die Günztalerinnen herangekommen. Allerdings hat Bad Grönenbach auch zwei Spiele mehr auf dem Konto als Obergünzburg. Somit hat der TSV am Samstag, 11. März, die Möglichkeit, mit zwei Heimsiegen (ab 14.30 Uhr) schon vorzeitig die Meisterschaft einzutüten.

TSV Obergünzburg: Volleyballerinnen wollen vorzeitig Meisterschaft holen

Exakt am 11. Februar holten die Obergünzburgerinnen nach Erfolgen über den FSV Marktoffingen und TSV München-Ost die Saisonsiege 13 und 14. Mit nunmehr 42 Punkten liegt das Team von Julia Nisseler und Walter Borst verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Bad Grönenbach (39 Punkte) ist am Wochenende spielfrei.

„Dass wir nun daheim vor eigenem Publikum bereits vorzeitig den Titel holen können, ist für uns schon etwas Besonderes“, freut sich Mittelangreiferin und Routinier Franziska Thaller auf die Partien gegen die Lechrain Volleys und TSV München-Ost. Schon die Hinspiele gingen allesamt mit jeweils 3:0 an den Ligaprimus. „Es wird trotzdem kein Selbstläufer. Unser Ehrgeiz, beide Spiele gewinnen zu wollen, ist aber enorm“, macht Thaller deutlich.

Jetzt zum Ende der Saison wolle natürlich niemand verlieren, um somit den Meistertitel nicht aufs Spiel zu setzen. „Wir bringen es in trockene Tücher“, ist Thaller überzeugt. Trotz der langen Pause wurde mindestens zweimal pro Woche trainiert. „Es wird schon wieder etwas zäh. Die Runde ist sehr lang und zeitintensiv. Wir werden die letzten Hürden aber noch überwinden.“

Landesliga Süd-West: So sind die Voraussetzungen der Obergünzburgerinnen

In der Tabelle stehen die Lechrain Volleys mit 25 Punkten aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, hinter München-Ost, mit 34 Punkten auf dem dritten Platz der Landesliga. Das Team ist im Laufe der Meisterschaft nicht nur zusammengewachsen, sondern hat sich auch eine mentale Stärke erarbeitet. „Früher haben wir auch einmal einen Satz nach einem Vorsprung oder gar ein ganzes Spiel abgegeben. Nun sind wir gefestigt, auch deshalb, weil der harte Kern stets zusammenspielt“, sagt Franziska Thaller.

Die Voraussetzungen vor dem vorletzten Heimspieltag dieser Saison sind nicht ganz optimal. Hinter den Einsätzen von Lisa Jörg und Kathrin Strobel stehen noch dicke Fragezeichen. Auch Theresa Lohmiller fehlt noch immer verletzungsbedingt. Zusätzlich hat sich auch Außenangreiferin Sabine Boppeler am Sprunggelenk verletzt, sodass auch sie dem Team nicht zur Verfügung stehen wird. Trotzdem wird sich das Ogü-Team auf dem Weg zum nächsten Meistertitel in der Landesliga Süd-West nicht aufhalten lassen. „Zwei Siege sind unser erklärtes Ziel. Da werden wir uns nochmals voll reinhängen“, gibt sich Thaller kämpferisch und fügt optimistisch an: Der Sekt werde mit Sicherheit kaltgestellt.

