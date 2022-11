Die Bauarbeiten am Tunnel für die Umgehungsstraße von Marktoberdorf sind beendet. Aus diesem Grund gibt es ein großes Bürgerfest mit Megaparty. Das ist geboten.

16.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Sie gilt als ein Meilenstein in der Verkehrsgeschichte von Marktoberdorf: die Ortsumfahrung des Ortsteils Bertoldshofen. Nun wird der Abschluss der Bauarbeiten gefeiert. Am Samstag, 19. November, gibt es am und vor allem im Tunnel ein großes Fest mit einem abwechslungsreichen Programm. Die offizielle Verkehrsfreigabe erfolgt in ein paar Wochen. Noch vor Weihnachten sollen Straße und Tunnel in Betrieb genommen werden.

