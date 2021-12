Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in einen Baustellencontainer eingebrochen. Sie nahmen Geld und Gegenstände im Wert von 1000 Euro mit.

15.12.2021 | Stand: 15:23 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Container der Tunnelbaustelle in Bertoldshofen aufgebrochen. Laut Polizei hebelten sie Rollos auf und gelangten so ins Innere des Baucontainers. (Lesen Sie auch: B472 bei Bertoldshofen gesperrt: Jetzt ist die Geduld der Autofahrer gefragt)

Tunnel in Bertoldshofen: Diebe stehlen Geld und Baustellenradio

Dort stahlen sie Bargeld und ein Baustellenradio. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Die Polizei Marktoberdorf bittet unter der Telefonnummer 08342/ 96040 um Hinweise auf die Täter.

