Dieser Ostallgäuer startet mit dem Verkauf von Turnbeuteln durch

Modeschneider Tommy Sieber aus Bidingen verkauft selbstgemachte Turnbeutel an Dorfläden in Bayern. Seine Kunden wirbt er auf außergewöhnlche Weise an.

05.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Kaum einer kennt sich in Bayern so gut aus wie Tommy Sieber aus Bidingen. Der 36-Jährige deutet auf eine Excel-Tabelle, in der er bayerische Gemeinden alphabetisch sortiert hat. In der Spalte dahinter sind die Dorfläden der jeweiligen Gemeinde aufgelistet. Und Sieber hat vor, alle diese Gemeinden mit den Läden zu besuchen – ausschließlich mit dem Zug oder mit dem Rad. Teilweise war er dort auch schon. „Vor Kurzem war ich zum Beispiel in der Nähe vom Chiemsee“, erzählt er. (Lesen Sie auch: Wie ein 19-jähriger Marktoberdorfer mit seiner App Lieferando die Stirn bieten will)

