Zahl der Demonstranten in Marktoberdorf im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen. Polizei spricht von "sehr fiedlichem" Verlauf.

08.02.2022 | Stand: 14:13 Uhr

Am Montagabend sind diesmal laut Polizei etwa 430 Menschen friedlich durch Marktoberdorf gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Polizei begleitete den Zug, der am Marktplatz startete. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich etwa 260 Menschen an dem Potestzug beteiligt. Auch am Montagabend ging es ruhig und geordnet zu: Laut Polizei kam es lediglich beim Überqueren der Straßen zu kurzen Verkehrsbehinderungen.

Lesen Sie auch:

Corona aktuell im Allgäu