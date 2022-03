35 Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in einem Hotel in Marktoberdorf unter. Ihre Gedanken gelten den Angehörigen im Kriegsgebiet, die von Bomben bedroht sind.

08.03.2022 | Stand: 09:36 Uhr

Sie sind geflohen vor Bomben und Panzern. An ihren Gesichtern lässt sich die Erschöpfung ablesen nach den Strapazen und der Angst in den vergangenen Tagen. Und da ist noch etwas: ungläubiges Staunen. Sie sind jetzt in Sicherheit. 35 Flüchtlinge aus der Ukraine sind am frühen Montag um halb 4 Uhr im Arthotel Ana Panorama in Marktoberdorf angekommen – darunter acht Kinder. Ein Teil der Flüchtlinge wurde mit einem Bus an der polnischen Grenze abgeholt, weitere stiegen in Rumänien zu.