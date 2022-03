Ukraine-Flüchtlinge in Marktoberdorf: So werden die Familien betreut

Beate und Wilhelm Keitel holen Musiker und ihre Angehörigen aus der Ukraine nach Marktoberdorf. Für die weitere Betreuung ist schon einiges geplant.

10.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wie berichtet, wollte der Marktoberdorfer Dirigent Wilhelm Keitel Anfang März mit dem Orchester aus dem ukrainischen Odessa auf Tournee gehen. Die Musiker wollten quer durch Europa reisen – zusammen mit dem Komponisten Hans Zimmer. Doch dann kam der Krieg und die Ukrainer waren auf der Flucht. Die Keitels nahmen mehrere Familien in Marktoberdorf auf. Sie organisierten für die Frauen und Kinder Wohnungen. Die Männer gingen mit zusammen mit Wilhelm Keitel auf Tournee. Die Premiere in Hamburg kann wie geplant am Freitag, 11. März, stattfinden. Ein Gewinn für beide Seiten: Die ukrainischen Musiker haben die Möglichkeit, Geld zu verdienen; ihre Familien sind währenddessen sicher in Marktoberdorf untergebracht.