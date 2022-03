"Wir rechnen mit Hunderten Menschen": So bereitet sich das Ostallgäu auf die Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker appelliert, verfügbaren Wohnraum zu melden. Reichen die Unterkünfte und Ressourcen im Ostallgäu aus?

Über 100.000 Menschen fliehen derzeit vor dem Krieg aus der Ukraine. Der Landkreis Ostallgäu rechnet ausgehend von den ersten Informationen mit mehreren Hundert Flüchtlingen, die hier Zuflucht suchen. Doch wo sollen sie untergebracht werden? Reicht die Anzahl der Unterkünfte aus? Welche Ressourcen werden benötigt?

Mit diesen und vielen weiteren Fragen setzt sich der Landkreis auseinander. Ein Führungsstab entwickelt zusammen mit den Hilfsorganisationen Aufnahmekonzepte. Zunächst muss festgestellt werden, wie viele Kapazitäten im Landkreis überhaupt verfügbar sind.

Hilfe und Spenden für die Ukraine: So können Sie im Allgäu helfen

Die Bilder gingen um die Welt: Tausende Menschen flüchten vor dem Krieg aus der Ukraine. Mit dem Zug, Auto, Bus oder zu Fuß schlagen sie sich auf dem Landweg nach Polen, Moldau, die Slowakei und auch Russland durch. Die Vereinten Nationen stellen sich auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine ein, sollte sich die Situation weiter verschlechtern. Wie viele Menschen genau am Ende im Ostallgäu landen, ist noch schwer abzuschätzen. Die Lage ist laut Freistaat noch unklar, sagt Stefan Leonhart, Sprecher des Landratsamtes Ostallgäu. Doch aufgrund der ersten Informationen geht das Ostallgäu von mehreren Hundert Flüchtlingen aus.

Wo sollen die Flüchtlinge aus der Ukraine im Ostallgäu untergebracht werden?

Diese Zahl übersteigt die Anzahl an Flüchtlingen der vergangenen Jahre um ein Vielfaches. Zum Vergleich: 2021 kamen 136 Asylbewerber ins Ostallgäu. 2020 waren es 76. Doch wo sollen die Flüchtlinge aus der Ukraine alle untergebracht werden? „Der Landkreis steht bei Bedarf mit den Turnhallen seiner Schulen bereit. Diese können sehr kurzfristig zu Notunterkünften umfunktioniert werden“, sagt die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Die Menschen in der Ukraine erleben gerade Schreckliches. Es ist an uns, diese Menschen, wenn sie zu uns flüchten, menschenwürdig unterzubringen und zu versorgen.“ Sie ruft deshalb die Ostallgäuer Bevölkerung dazu auf, verfügbaren Wohnraum an die Gemeinde zu melden.

Bürger und Gemeinden im Ostallgäu in der Pflicht

Neben den Bürgern sieht Zinnecker auch die Gemeinden in der Pflicht. Bereits am Freitag wandte sie sich an die Ostallgäuer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit der Bitte, sich Gedanken zu machen, wo die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden können. „Man sieht zwar bereits in den Medien Archivbilder von belegten Turnhallen, ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass eine Unterkunft in Beherbergungsbetrieben oder bei Privatpersonen in Frage kommt.“

Laut Stefan Leonhart werden die vorhandenen Kapazitäten im Landkreis gerade erfasst. Eine genaue Zahl, wie viele Unterkünfte im Ostallgäu zur Verfügung stehen, konnte das Landratsamt noch nicht nennen. Parallel dazu finden erste Lagebesprechungen des Führungsstabs mit den Hilfsorganisationen statt. Dabei werden vorhandene Ressourcen sowie Aufnahmekonzepte besprochen.

Wie erfolgt die Zuteilung?

Noch gebe es keine genaueren Informationen vonseiten des Freistaats darüber, nach welchem Muster die Zuteilung der Flüchtlinge erfolgen soll. „Wir gehen davon aus, dass sich ukrainische Staatsbürger aufgrund der Einreisemöglichkeiten auch selbst auf den Weg in sichere Länder machen“, sagt Leonhart.

