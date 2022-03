Ukraine-Krieg: Wie ein Bündnis in Marktoberdorf ihn verurteilt

Marktoberdorfer Bündnis ruft zu einer Mahnwache auf dem Stadtplatz auf. Wer an der Aktion beteiligt ist und was die Organisatoren zum Einmarsch Russlands sagen.

„Die Veranstalter verurteilen die kriegerische Aggression Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste. Dieser Krieg stellt einen beispiellosen Angriff auf die europäische Friedensordnung dar, die auf Freiheit, Menschenrechten, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit basiert“, schreiben die Organisatoren. Aus diesem Grund lädt der DGB am Dienstag, 8. März, von 17.30 bis 18.30 Uhr zur Mahnwache für die Ukraine auf dem Marktplatz in Marktoberdorf ein. Mitveranstalter sind die Arbeiterwohlfahrt, Verdi, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Kreisjugendring, nachhaltiges Marktoberdorf, Pro Asyl Kaufbeuren, evangelische und katholische Kirche, Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler und die SPD.

Wen der Krieg in der Ukraine besonders trifft

Dieser Krieg treffe vor allem die Zivilbevölkerung. Die russische Regierung wird aufgefordert, die Kämpfe umgehend zu beenden, einem sofortigen Waffenstillstand zuzustimmen. Die Veranstalter „stehen solidarisch an der Seite der mutigen Menschen in der Ukraine. Zugleich gelten die Solidarität und der Respekt all den Menschen in Russland, die schweren Repressalien des Regimes ausgesetzt sind, weil sie mutig auf die Straße gehen und ihre Stimme gegen den Krieg erheben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Welche Rolle das Marktoberdorfer Bündnis Deutschland zuschreibt

Alle Seiten müssten mit Hochdruck an diplomatischen Lösungen arbeiten. Das bedeute zuallererst, dass die russische Seite den Angriffskrieg beenden muss. Der deutschen Bundesregierung komme eine zentrale Rolle zu. Sie sei mit ihren EU-Partnern besonders gefordert bei der Suche nach diplomatischen Lösungen, die die Perspektive auf eine gesamteuropäische Architektur des Friedens und der Sicherheit eröffnen, heißt es weiter.