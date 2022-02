Umgestürzte Bäume rufen in Marktoberdorf und Obergünzburg die Feuerwehr auf den Plan

Sonntagabend ist ein Sturm übers Ostallgäu hinweggefegt. Ein einsatzreicher Abend für die Feuerwehren? Der Kommandant der Feuerwehr Obergünzburg gibt Auskunft.

Heftige Sturmböen haben am Samstagabend im Raum Marktoberdorf und Obergünzburg vereinzelt für Feuerwehreinsätze gesorgt. In Marktoberdorf ist, wie die Feuerwehr berichtet am Sonntagabend in Ettwiesen ein Baum auf die Straße gestürzt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19 Uhr alarmiert. Sie beseitigten den Baum. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Feuerwehrkommandant aus Obergünzburg über die Sturmnacht: "Es war außerordentlich ruhig"

Auch die Feuerwehr Obergünzburg wurde wegen eines umgestürzten Baums alarmiert. Jedoch musste die Feuerwehr nicht eingreifen. Der Baum befand sich nach Angaben des Kommandanten Stefan Rauscher auf einem Privatgrundstück. Es bestand keine Gefahr. „Wir wurden zudem zu einem umgestürzten Bauzaun alarmiert, welcher auf 120 Metern Länge auf der Staatsstraße 2055 lag“, sagt der Kommandant. Ansonsten sei es im Raum Obergünzburg außerordentlich ruhig gewesen.

