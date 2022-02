Umstrittener Kreisbauhof in Marktoberdorf: Gut nachgebessert für den Klimaschutz

Die Debatte um den neuen Bauhof in Marktoberdorf war vorbildlich. Sie zeigt, was mit dem Mut zu neuen Gedanken möglich ist, sagt Autor Dirk Ambrosch.

16.02.2022 | Stand: 10:11 Uhr

Es war tatsächlich bemerkenswert, was sich in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses abspielte. Knapp drei Stunden diskutierten die Mitglieder über den Entwurf für den neuen Kreisbauhof in Marktoberdorf. Nun ist die bloße Dauer kein Qualitätsmerkmal. Doch waren es inhaltlich gehaltvolle Stunden, in denen es wenig um Ästhetisches und sehr schnell um Grundsätzliches ging: Ist der Entwurf – der viel Beton und wenig Holz vorsieht – überhaupt zeitgemäß? Darf ein solcher Bau für knapp neun Millionen Euro so wenig innovativ sein? Sollte sein CO²-Abdruck nicht viel kleiner sein? Und müssten nicht die Themen Umwelt- und Klimaschutz viel mehr Berücksichtigung finden?