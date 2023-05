Säcke voller Müll: So setzt sich der TSV Unterthingau für den Schutz der Umwelt ein

Mädchen, Jungen und Erwachsene haben in und um Unterthingau Müll gesammelt. Auf den Straßen und Wegen kam einiges zusammen.

13.05.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Daumen hoch für den Umweltschutz: Mitglieder des TSV Unterthingau haben sich an der jährlichen Abfallsammelaktion des Landkreises Ostallgäu beteiligt. Unter dem Motto „Aktion Sauberes Ostallgäu“ zog die Gruppe durch die Straßen.

Jungen und Mädchen des TSV Unterthingau sammeln fleißig Müll

Die fleißigen Jugen und Mädchen und Erwachsenen füllten dabei einige Säcke Müll auf den Wegen in und um Unterthingau. Wie auf dem Foto zu sehen ist, ist dabei einiges zusammen gekommen. Die Gruppe leistete so einen Beitrag zum Umweltschutz und das will belohnt werden. Im Anschluss an die Aktion spendierten die Gemeinde Unterthingau und der TSV eine leckere Brotzeit für die freiwilligen Helferinnen und Helfer.

