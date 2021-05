Unbekannte Täter stehlen in Oberthingau drei Tempo-30-Schilder

Der Gemeinde entsteht durch das Entwenden der Schilder ein Schaden von 400 Euro. Wo sich kürzlich ähnliche Fälle ereigneten

13.05.2021 | Stand: 15:08 Uhr

Unbekannte Täter haben in Oberthingau drei Verkehrsschilder gestohlen. Die Schilder wurden abgeschraubt, es handelt sich um drei „Zone-30“-Schilder. Es entstand der Gemeinde Unterthingau dadurch ein Schaden von etwa 400 Euro. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag, 10. Mai, bis Mittwoch, 12. Mai. Hinweise zu diesem Diebstahl erbittet die Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342-96040.

Auch in Leuterschach-Ronried bei Marktoberdorf sind kürzlich diverse Verkehrszeichen entwendet worden. Die Tat geschah der Freinacht, also in der Nacht auf 1. Mai. Den Schaden beziffert die Polizei auf 970 Euro.

Die Polizei Marktoberdorf sucht Zeugen Da die insgesamt 13 Verkehrsschilder bislang nicht gefunden wurden, bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung.

Erst vor Kurzem war im Westallgäuer Ort Meckatz das Ortsschild verschunden. Über den Verbleib desselben gibt es nur Mutmaßungen; möglicherweise hat ein Freund des dort gebrauten Bieres die gelbe Tafel als Erinnerung an seine Lieblingspilgerstätte geklaut.