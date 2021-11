Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug am Wochenende bei Stötten geparkt. Als sie zurückkommt, erlebt die junge Frau eine böse Überaschung.

09.11.2021 | Stand: 15:56 Uhr

Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter bei Stötten mit Tritten das geparkte Auto einer 18-Jährigen beschädigt. Die junge Frau ihren Wagen in Salchenried bei Stötten geparkt. Ein Unbekannter trat gegen die hintere Seitentür und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040.