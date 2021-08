Unbekannter Graffiti-Sprayer beschädigt Gebäude in Marktoberdorf - Wer hat etwas gesehen?

Mehrere Gebäude in Marktoberdorf sind mit Schmierereien beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

30.08.2021 | Stand: 09:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat in Marktoberdorf die Realschule und ein Geschäft mit Schmierereien beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Fenster der Realschule Marktoberdorf beschmiert

Laut Pressebericht beschmierte der Unbekannte die Fenster der Realschule zwischen Dienstag und Freitag. Er hinterließ dort mehrere Graffiti-Schriftzüge. Nach Angaben der Polizei sprühte derselbe Täter in der Nacht auf Samstag ein Graffiti an die Fassade eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße. Dabei ist ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Polizei Marktoberdorf sucht Zeugen

Die Polizei Marktoberdorf nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08342/96040 entgegen.