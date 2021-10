Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Wagen in Marktoberdorf eine Stunde geparkt. Als er zurück kam, war der Stern weg.

27.10.2021 | Stand: 13:58 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, in Marktoberdorf von einem geparkten Mercedes den Stern abgerissen. Laut Polizei hatte der Besitzer des Fahrzeugs seinen grauen Wagen zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr auf einem Parkplatz neben einem Cafe im Birkenweg abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Mercedesstern abgerissen worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 50 Euro. Hinweise an die Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/9604-0.