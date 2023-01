Plötzlich schlägt ein Unbekannter bei der Stadlparty in Huttenwang zu

Eigentlich ist es ganz friedlich bei der Stadlparty in Huttenwang - bis ein Unbekannter einem Besucher ins Gesicht schlägt. Auch ein Auto wird beschädigt.

09.01.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Ein 18-jähriger hat in Huttenwang (Gemeinde Aitrang, Ostallgäu) die Stadlparty besucht und dazu seinen Wagen in unmittelbarer Nähe geparkt. Als er gegen 1 Uhr zurückkam, war der Kühlergrill seines grauen Audi A6 beschädigt. Der Schaden liegt bei 150 Euro. Die Polizei Marktoberdorf sucht Zeugen für die Tat, die sich in der Nacht auf Freitag ereignet hat.

Besucher der Stadlparty wird verletzt

Um Hinweise bittet die Polizei auch im Fall einer Schlägerei bei der Stadlparty. Am Sonntag gegen 4.15 Uhr schlug ein bislang Unbekannter einem Besucher ins Gesicht und verletzte ihn. Die Polizei ist unter Telefon 08342/96940 erreichbar.

