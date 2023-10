Unbekannter schüttet Zucker in die Tanks von zwei Traktoren

In der Nacht auf Samstag hat ein unbekannter Täter Zucker in die Tanks zweier Traktoren geschüttet. Beide waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

01.10.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Zwei Trakoren wurden in Bidingen (Landkreis Ostallgäu) in der Nacht auf Samstag so stark beschädigt, dass sie nicht mehr einsatzbereit waren.

Das teilt diePolizei mit. Ein unbekannter Täter hat demnach Zucker in die Tanke der Zugmaschinen gekippt, sodass diese nun aufwenig gewartet werden müssen.

Hoher Sachschaden durch Zucker im Traktortank

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, etwas gesehen haben, sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf unter Tel.- Nr. 08342/9604-0 zu melden.

