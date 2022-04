Unbekannter stiehlt Fahrrad in Marktoberdorf: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat in Marktoberdorf das Fahrrad einer 70-jährigen Frau entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

20.04.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag in Marktoberdorf das Fahrrad einer 70-Jährigern gestohlen. Die Frau hatte ihr rotes Touren-Damenrad am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss abgesperrt. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen ihres Fahrrads. (Lesen Sie dazu auch: Zwei Jugendliche klauen in Marktoberdorf Feuerzeuge)

Die Polizei ermittelt

Nach Angaben der Polizei liegt der Tatzeitpunkt zwischen 13 und 17 Uhr. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich zu melden.

