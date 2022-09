Unbekannter stiehlt in Leuterschach ein Auto und baut Unfall

In Leuterschach wird ein Auto gestohlen. Die Polizei findet es ohne Nummernschilder wieder und beschädigt wieder. Nun werden Zeugen gesucht.

Ein Unbekannter hat in Leuterschach ein Auto gestohlen und damit einen Unfall gebaut. Der Besitzer des Wagens hatte den grauen Skoda Fabia am 31. August um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz an der St. Mangkirche in Leuterschach abgestellt und laut Polizei verschlossen. Als er am folgenden Tag gegen 7.45 Uhr zurückkehrte, war das Fahrzeug weg.

Schnelle Fahndung der Polizei hat Erfolg

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen hatten Erfolg, die Polizei fand das Auto des 43-Jährigen wieder. Allerdings waren die Kennzeichen abmontiert. Bei der Spurensicherung wurde auch ein frischer Unfallschaden entdeckt. Es stellte sich heraus, dass der Täter den Wagen vorne rechts beschädigt hatte. Anhand des Schadenbildes stammt der Schaden von einem zwischen 25 und 65 Zentimeter hohen Mauer- oder Betonwerk. Die Schadenshöhe beträgt rund 2.000 Euro.

Ermittlungen der Polizei gehen nach dem Diebstahl weiter

Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Marktoberdorf unter Telefon 08342/96040.

