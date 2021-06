Dieb schlägt auf Baustelle in Marktoberdorf zu. Wie hoch der Schaden ist.

08.06.2021 | Stand: 14:25 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen hat ein Unbekannter auf einer Baustelle in der Eberle-Kögl-Straße in Marktoberdorf die Funkfernsteuerung eines Baustellenkrans sowie das zugehörige Akkuladegerät entwendet. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 2500 Euro. Hinweise an die Polizei Marktoberdorf unter 08342/9604-0.