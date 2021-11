Weil Autofahrer nicht aufpassten: Zwei Zweiradfahrer in Marktoberdorf verletzt

Unaufmerksamkeit führt in Marktoberdorf zu Unfällen. Die Leidtragenden sind Zweiradfahrer. Was ihnen passiert ist und warum nicht immer Autofahrer schuld sind.

01.11.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Bei zwei Unfällen in Marktoberdorf waren Zweiradfahrer die Leidtragenden. Ein 18-Jähriger und eine 39 Jahre Frau sind verletzt worden.

Lut Polizei befuhr eine 20-jährige Autoahrerin die Salzstraße in Richtung der Meichelbeckstraße. Als sie dann nach links in die Schützenstraße abbog, übersah sie einen entgegenkommenden 18-jährigen Rollerfahrer. Der versuchte, mit einer Vollbremsung, einen Zusammenstoß zu verhindern. Vergeblich. Er stürzte, sodass sein Roller noch gegen den Reifen des Wagens schlitterte. Der 18-jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt und anschließend wieder entlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Pkw-Fahrerin erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückwärts auf die Schützenstraße in Marktoberdorf

in einen weiteren Unfall war ein 84-Jähriger verwickelt. Er wollte mit seinem Wagen aus einem Parkplatz rückwärts auf die Schützenstraße fahren. Dabei übersah er eine 39-Jährige Frau, die gerade die Straße mit ihrem Pedelec befuhr. Sie konnte nicht mehr bremsen, kollidierte mit dem Wagen und stürzte. Dadurch zog sie sich eine stark blutende Wunde an der linken Hand zu, welche durch den Rettungsdienst und schließlich im Krankenhaus behandelt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Auch dieser Autofahrer mit mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Es geht auch umgekehrt: Beispiel Unfall in der Meichelbeckstraße

Dass es bei der Schuldfrage auch umgekehrt geht, zeigt der Unfall mit einer Jugendlichen. Die15-Jährige radelte auf dem Gehweg entlang der Meichelbeckstraße in südliche Richtung. An der Einfahrt zur Aggensteinstraße übersah sie nch Angaben der Polizei einen bereits stehendes Fahrzeug, dessen Fahrer in die Meichelbeckstraße einbiegen wollte. Die Fahrradfahrerin prallte gegen den Wagen, stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 1700 Euro.